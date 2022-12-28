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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Опубликована директива ЕС о минимальном глобальном налоге

Директива Совета (ЕС) 2022/2523 от 14 декабря об обеспечении глобального минимального уровня налогообложения для многонациональных предпринимательских групп (Multinational Enterprise Groups, MNE) и крупных местных групп в Евросоюзе опубликована в Официальном журнале ЕС 22 декабря.

Ольга Кутяева
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Директива предусматривает внедрение в ЕС правил глобального минимального уровня налогообложения (GloBE) Pillar II ОЭСР, включая правило включения дохода (Income Inclusion Rule, IIR) и правило о недоначисленных платежах (Undertaxed Payment / Profit Rule, UTPR).

Правила GloBE по сути предусматривают взимание дополнительной суммы налога, когда эффективная налоговая ставка MNE в данной юрисдикции ниже 15%, и в этом случае юрисдикцию следует считать низконалоговой. В таких случаях материнская компания MNE, расположенная в государстве-члене ЕС, обязана применять IIR к своей доле налога на прибыль, относящейся к любой компании группы, которая облагается низким налогом, независимо от того, находится ли эта компания в пределах или за пределами Европейского Союза. UTPR действует в качестве резервного механизма для IIR путем перераспределения остаточной суммы налога на прибыль в случаях, когда вся сумма налога на прибыль, относящаяся к предприятиям с низким уровнем налогообложения, не может быть собрана материнскими компаниями путем применения IIR. При определенных обстоятельствах обязательство по применению IIR распространяется на другие компании, входящие в группу MNE, расположенные в Европейском Союзе. Также предусмотрено, что государства-члены могут принять решение о применении квалифицированной внутренней системы дополнительного налога, чтобы воспользоваться доходами от дополнительного налога, собранного на учредительных предприятиях с низким уровнем налогообложения, расположенных на их территории.

Правила применяются к группам MNE с годовым консолидированным доходом не менее 750 000 000 EUR по крайней мере за 2 из 4-х финансовых лет, непосредственно предшествующих проверяемому финансовому году. Некоторые организации исключены из правил (правительственные, международные, некоммерческие организации, пенсионные и инвестиционные фонды, являющиеся конечными материнскими организациями, а также инвестиционные компании в сфере недвижимости, являющиеся конечными материнскими организациями). Однако выручка таких исключенных организаций учитывается при определении того, соблюдается ли порог выручки группы в 750 000 000 EUR.

Директива вступила в силу c 23 декабря 2022 года, и государства-члены ЕС должны ввести в действие законы, нормативные акты и административные положения, необходимые для соблюдения данной Директивы, до 31 декабря 2023 года. Меры Директивы в целом применяются в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2023 года. Однако меры по применению, расчету и распределению суммы налога на пополнение UTPR применяются в отношении финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2024 года. Эти меры применяются в случаях, когда конечная материнская компания группы MNE находится в юрисдикции третьей страны, которая не применяет квалифицированный IIR, или когда конечная материнская компания группы MNE является исключенной компанией.

Кроме того, государства-члены, в которых расположено не более 12 конечных материнских предприятий групп, подпадающих под действие Директивы, могут принять решение не применять IIR и UTPR в течение 6 последовательных финансовых лет, начиная с 31 декабря 2023 года (т.е. правила будут применяться с 31 декабря 2029 года, если такое решение будет принято). Если конечная материнская компания группы MNE находится в государстве-члене, которое сделало такой выбор, другие государства-члены должны обеспечить, чтобы входящие в группу MNE компании облагались в государстве-члене, в котором они находятся, суммой налога на сверхдоходы, выделенной для этого государства-члена, в течение финансовых лет, начинающихся с 31 декабря 2023 года.

По материалам Orbitax

#директива ЕС#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#директива ЕС#налог на прибыль (Corporation Tax)