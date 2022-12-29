Венгрия повышает минимальный размер зарплаты с января 2023 года

23 декабря в официальном бюллетене Венгрии был опубликован правительственный Указ 573/2022, согласно которому с 1 января 2023 года стандартная минимальная месячная заработная плата увеличивается с 200 000 HUF до 232 000 HUF в месяц для работников, занятых полный рабочий день.

Для работников, занимающих должности, требующие, по крайней мере, квалификации среднего уровня или профессионального образования, минимальная месячная заработная плата увеличивается с 260 000 HUF до 296 400 HUF в месяц. Для обоих случаев также предусмотрены еженедельные, ежедневные и почасовые минимальные зарплаты, а также правила для работы неполный рабочий день.

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Помимо того, что эти величины служат минимальной заработной платой, они также служат минимальной базой для отчислений в фонд социального страхования.