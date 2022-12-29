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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бельгия вводит новую процедуру распределения входного НДС для смешанных поставок

Федеральная государственная финансовая служба Бельгии (SPF) выпустила сообщение о новых процедурах распределения входящего НДС для налогооблагаемых лиц, осуществляющих смешанные поставки (т. е. занимающихся налогооблагаемой и освобожденной от налогообложения деятельностью).

Ксения Шилкина
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С 1 января 2023 года налогооблагаемые лица, осуществляющие смешанные поставки, должны подавать предварительное уведомление, если выбирают вычет входного НДС в соответствии с фактическим распределением (использованием).

Для налогоплательщиков, еще не применяющих схему вычета входного НДС по фактическому распределению, уведомление должно быть представлено:

  • До окончания первого отчетного периода текущего календарного года, если уже является смешанным налогоплательщиком; и
  • До окончания первого отчетного периода, следующего за началом или изменением деятельности, если становится смешанным налогоплательщиком путем начала или изменения деятельности.

Уведомление действует в течение неопределенного периода и должно быть представлено только один раз.

Для налогооблагаемых лиц, уже применяющих схему вычета входящего НДС по фактическому распределению по состоянию на 31 декабря 2022 года, уведомление должно быть представлено до 30 июня 2023 года для подтверждения продолжения применения схемы.

По материалам orbitax.com

#Бельгия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#НДС / VAT