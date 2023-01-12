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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Беларусь выпустила руководство по налоговым изменениям на 2023 год

Министерство по налогам и сборам Беларуси опубликовало руководство по различным налоговым изменениям на 2023 год.

Ольга Кутяева
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Среди основных изменений налога на прибыль корпораций можно выделить следующие:

- стандартная ставка корпоративного налога на прибыль увеличивается с 18% до 20%, наряду с отменой дополнительного местного налога в размере до 2%;

- с 1 января 2023 года по 1 января 2025 года для операторов сотовой мобильной связи и коммерческих микрофинансовых организаций применяется ставка корпоративного подоходного налога в размере 30% в отношении прибыли, полученной от микрофинансовой деятельности;

- ставка налога на дивиденды, выплачиваемые иностранным организациям, повышается с 12% до 15%, если иное не предусмотрено применимым налоговым соглашением;

- предоставляется освобождение от уплаты налога на доходы иностранных организаций, выплачиваемые государственными органами за счет бюджетных средств;

- отменяется 3-летнее освобождение от налога на прибыль продажи автомобилей и автокомпонентов собственного производства в связи с отсутствием спроса;

·- с 2023 года в составе расходов на производство и реализацию продукции разрешается учитывать расходы на рекламу следующих видов продукции:

  • реклама в средствах массовой информации;
  • печатная реклама, не относящаяся к средствам массовой информации;
  • реклама через информационно-телекоммуникационные сети;наружная реклама; и
  • рекламу на выставках и ярмарках, включая предоставление образцов);

- отменяется подпункт 1.18 статьи 173 Налогового кодекса, который ограничивал вычет курсовых разниц, возникающих при пересчете стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по операциям, при которых произведены невычитаемые расходы или получен необлагаемый налогом доход;

- период переноса убытков сокращается с 10 лет до 5 лет с ретроактивным действием с 2022 года;

- требование об обратном начислении НДС для белорусских организаций и индивидуальных предпринимателей при приобретении товаров, работ, услуг у иностранной организации, не состоящей на налоговом учете в Беларуси, распространяется на приобретение у иностранного индивидуального предпринимателя, не состоящего на налоговом учете в Беларуси;

- перечень операций, освобождаемых от контроля за трансфертным ценообразованием, дополнен займами (кредитами), предоставленными организациям:

  • включенным в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых проводится досудебная санация; или
  • входящим в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур экономической несостоятельности (банкротства);

- предусмотрено, что данные бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности белорусских организаций допускается использовать в качестве источника данных трансфертного ценообразования при отсутствии информации о показателях рентабельности, определенных на основе бухгалтерского учета и (или) финансовой отчетности иностранных организаций;

- срок подготовки документации по трансфертному ценообразованию продлевается с 1 июня следующего года до 1 августа - с этой даты документация должна быть представлена по требованию налогового органа; и

- освобождение от штрафов при корректировке налога на прибыль в связи с несоответствием между ценой сделки и рыночной (рыночной) ценой продлено до 2023 и 2024 годов, если уплата дополнительного подоходного налога производится не позднее 5 дней с даты представления декларации (расчета) по подоходному налогу, отражающей корректировку.

Также внесен ряд изменений в подоходный налог для физлиц, в частности, введена повышенная ставка в размере 26% на нелегальные доходы, такие как наличная заработная плата, выплачиваемая без удержания и перечисления налога, и доходы от осуществления предпринимательской деятельности без необходимой государственной регистрации. Кроме того, ставка подоходного налога в размере 13% на доходы по трудовым договорам с резидентами Парка высоких технологий продлевается до 1 января 2025 года.

По материалам Orbitax

#Беларусь#налог на прибыль (Corporation Tax)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#налог на прибыль (Corporation Tax)