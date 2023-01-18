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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Кипр скорректировал ставки НДС на некоторые товары и услуги

Налоговый департамент Кипра недавно выпустил два уведомления о ставке НДС для товаров и услуг, связанных с новым вирусом.

Ксения Шилкина
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Первое уведомление предусматривает, что с 1 января 2023 года поставки диагностических тестов COVID-19 in vitro и вакцин против COVID-19, а также сопутствующие услуги больше не подпадают под действие нулевой ставки НДС, которая действовала до 31 декабря 2022 года.

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Применимые ставки НДС:

  • 19% на диагностические тесты in vitro и сопутствующие услуги; и
  • 5% на вакцины.

Однако во втором уведомлении указывается, что в соответствии с Постановлением Совета Министров от 13 января 2023 года нулевая ставка НДС снова применяется к тестам для диагностики in vitro и вакцинам с периодом действия с 13 января 2023 года по 31 марта 2023 года.

По материалам orbitax.com

#Кипр#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Кипр#НДС / VAT