Кипр скорректировал ставки НДС на некоторые товары и услуги

Налоговый департамент Кипра недавно выпустил два уведомления о ставке НДС для товаров и услуг, связанных с новым вирусом.

Первое уведомление предусматривает, что с 1 января 2023 года поставки диагностических тестов COVID-19 in vitro и вакцин против COVID-19, а также сопутствующие услуги больше не подпадают под действие нулевой ставки НДС, которая действовала до 31 декабря 2022 года.

Все услуги по этой теме:

Применимые ставки НДС:

19% на диагностические тесты in vitro и сопутствующие услуги; и

5% на вакцины.

Однако во втором уведомлении указывается, что в соответствии с Постановлением Совета Министров от 13 января 2023 года нулевая ставка НДС снова применяется к тестам для диагностики in vitro и вакцинам с периодом действия с 13 января 2023 года по 31 марта 2023 года.