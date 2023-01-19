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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Европарламент принял резолюцию о правилах предотвращения неправомерного использования юрлиц

17 января Европейский Парламент принял законодательную резолюцию, одобряющую предложение Европейской Комиссии о принятии Директивы Совета, устанавливающей правила для предотвращения неправомерного использования фиктивных предприятий в налоговых целях.

Ольга Кутяева
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Предложение было впервые озвучено в декабре 2021 года и призвано гарантировать, что подставные компании, не ведущие деятельность или ведущие минимальную экономическую деятельность, не смогут воспользоваться какими-либо налоговыми преимуществами.

В кратком изложении Парламента, предложение вводит систему «фильтрации» для компаний ЕС, которые должны будут пройти ряд проверок, касающихся доходов, персонала и помещений, чтобы убедиться в наличии достаточного «присутствия» компании.

Считается, что компании, не имеющие достаточного присутствия, являются «подставными», и если они не смогут опровергнуть это предположение с помощью дополнительных доказательств коммерческого, неналогового обоснования деятельности компании, они потеряют все налоговые преимущества, предоставленные двусторонними налоговыми соглашениями или директивами ЕС, что будет препятствовать их использованию.

Для принятия директивы требуется единогласие в Совете ЕС после консультации с Европейским Парламентом.

По материалам Orbitax

#economic substance#директива ЕС
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#economic substance#директива ЕС