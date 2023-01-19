Уволить нельзя оставить: что учесть при увольнении не прошедшего испытание работника

Российское законодательство позволяет увольнять работника, если последний не справился со своими обязанностями, письменно предупредив за три дня.
Однако данное право работодателя не имеет абсолютного характера: работник может успешно восстановиться через суд.
Так, в одно из дел работодатель уволил работника, посчитав, что последний не прошел испытание.
Апелляционная и кассационная инстанции посчитали, что работника нужно восстановить, так как работодатель нарушил процедуру признания работника не прошедшим испытание.
В увольнительных документах работодатель не указал:
· причины расторжения договора;
· какие обязанности не исполнил работник;
· обстоятельства, подтверждающий вывод о неудовлетворительных результатах.
"Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов"
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