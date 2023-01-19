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Российское право
Асият Алибекова
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Уволить нельзя оставить: что учесть при увольнении не прошедшего испытание работника

Асият Алибекова
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Российское законодательство позволяет увольнять работника, если последний не справился со своими обязанностями, письменно предупредив за три дня.

Однако данное право работодателя не имеет абсолютного характера: работник может успешно восстановиться через суд.

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Так, в одно из дел работодатель уволил работника, посчитав, что последний не прошел испытание.

Апелляционная и кассационная инстанции посчитали, что работника нужно восстановить, так как работодатель нарушил процедуру признания работника не прошедшим испытание.

В увольнительных документах работодатель не указал:

· причины расторжения договора;

· какие обязанности не исполнил работник;

· обстоятельства, подтверждающий вывод о неудовлетворительных результатах.

"Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов"

#трудовое законодательство#увольнение
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#трудовое законодательство#увольнение