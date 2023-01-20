Великобритания установила дату введения новых международных правил обязательного раскрытия информации

Дата начала действия новых правил, требующих от финансовых посредников сообщать о договоренностях, позволяющих избежать международного обмена информацией в соответствии с Общим стандартом отчетности ОЭСР (CRS), и других непрозрачных оффшорных структурах, используемых для сокрытия бенефициарного владения, установлена на 28 марта 2023 года.
Правила были опубликованы в окончательной форме в ноябре 2022 года после консультаций, проведенных в начале года. Они основаны на Типовых правилах обязательного раскрытия информации, согласованных в ОЭСР, и заменят существующие обязательства по отчетности, основанные на шестой версии Директивы Совета ЕС 2011/16/EU об административном сотрудничестве в области налогообложения (DAC6). Нормативный акт, вводящий в действие эти правила, определяет обязательства по отчетности, устанавливает сроки представления отчетов и предусматривает штрафы за несоблюдение, а также право на обжалование.
Договоры, заключенные с даты вступления в силу - 28 марта, должны быть представлены в HMRC в соответствии с этими правилами. Правила DAC6 останутся в силе до этой даты, когда они будут одновременно отменены тем же законодательным актом, после чего соглашения не будут подлежать отчетности по DAC6. Однако портал отчетности DAC6 будет оставаться открытым в течение 1 месяца, чтобы можно было сообщить о договоренностях, заключенных до 28 марта 2023 года.
HMRC будет обмениваться информацией о таких договоренностях с другими налоговыми органами, резидентами которых являются соответствующие налогоплательщики.
Минфин пока не смог оценить стоимость перехода на новый свод правил, который в основном затронет 5 500 предприятий, осуществляющих трансграничные договоренности от имени своих клиентов. Эти посредники, как правило, несут обязательства по отчетности, поэтому физическим лицам придется отчитываться только в очень ограниченных обстоятельствах. Физическим лицам, которые заключают соглашения, подлежащие отчетности, и должны отчитываться самостоятельно, необходимо будет приобрести программное обеспечение для создания файлов, которые можно будет загрузить на портал отчетности HMRC.
По материалам STEP
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