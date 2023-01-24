HMRC выпустила новое руководство по штрафам за отсутствие регистрации в TRS

HMRC выпустила три новых руководства по новому обязательству регистрировать и поддерживать информацию о трастах в своей службе регистрации трастов (Trust Registration Service, TRS).

В документах объясняется, когда HMRC будет выписывать штраф за отсутствие регистрации траста или неактуальность записи, как попросить о пересмотре или обжаловать штраф и как его оплатить. Штраф может достигать GBP 5 000, если HMRC подозревает преднамеренное несоблюдение.

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«HMRC будет принимать решение о наложении штрафа в каждом конкретном случае. Регистрация траста - это новое требование, и мы понимаем, что трасти могут быть не знакомы с этим процессом», - говорится в Руководстве. «Мы не будем взимать с вас штраф, если узнаем, что вы не зарегистрировали или не поддерживали траст, при условии, что это не было преднамеренным поведением [и] вы предприняли действия по исправлению ситуации в установленный нами срок. Мы взыщем с вас штраф только в том случае, если решим, что вы намеренно не зарегистрировали траст или не обновили его данные».

Доверительные собственники или агенты, не согласные с начислением штрафа, могут потребовать пересмотра решения или подать апелляцию в трибунал. Запрос на пересмотр должен быть направлен непосредственно в HMRC и должен поступить к нему в течение 30 дней с даты выдачи штрафного письма. Ответ HMRC обычно направляется в течение 45 дней с момента получения запроса налогоплательщика. HMRC не будет пытаться взыскать штраф, пока рассматривает решение.

Налогоплательщики, которые не хотят просить о пересмотре решения или чей запрос на пересмотр отклонен, могут подать апелляцию в трибунал в течение 30 дней со дня получения письма с решением о штрафе или письма, сообщающего об отказе в пересмотре решения. В последнем случае, однако, HMRC оставляет за собой право взыскать штраф во время рассмотрения апелляции.