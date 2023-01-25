Иск принять нельзя отказать: оговорка о подсудности споров «недружественной» стране

Российская компания подала иск к испанской компании в отечественный суд, обойдя договорную оговорку о подсудности споров французскому арбитражу.
Суды первой и апелляционной инстанции вернули иск к заявителю из-за оговорки.
Кассация не согласилась с такой позицией, отметив, что дело относится к российской юрисдикции, так как Франция входит в число "недружественных" стран . В этом случае на истца имеется санкционное воздействие.
Кроме того, фактическое место исполнения контракта - место нахождения истца, т.е. Россия.
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