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Асият Алибекова
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Иск принять нельзя отказать: оговорка о подсудности споров «недружественной» стране

Асият Алибекова
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Российская компания подала иск к испанской компании в отечественный суд, обойдя договорную оговорку о подсудности споров французскому арбитражу.

Суды первой и апелляционной инстанции вернули иск к заявителю из-за оговорки.

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Кассация не согласилась с такой позицией, отметив, что дело относится к российской юрисдикции, так как Франция входит в число "недружественных" стран . В этом случае на истца имеется санкционное воздействие.

Кроме того, фактическое место исполнения контракта - место нахождения истца, т.е. Россия.

#судебная практика#судебные споры#судопроизводство
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Асият Алибекова (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#судебная практика#судебные споры#судопроизводство