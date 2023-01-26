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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Дания опубликовала обновленные таблицы налоговых ставок и предельных сумм налогов на 2023 год

Министерство по налогам и сборам Дании опубликовало обновленную таблицу налоговых ставок на 2018-2023 годы.

Ксения Шилкина
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На 2023 год минимальная и максимальная ставки налога на доходы физических лиц сохраняются на уровне 12,09% и 15,0%, а максимальная ставка налога сохраняется на уровне 52,07%, включая государственные, муниципальные и некоторые другие налоги.

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Ставка корпоративного налога также сохраняется на уровне 22%.

В дополнение к таблице ставок также была опубликована обновленная таблица предельных сумм налогов на 2018–2023 годы. Что касается налога на доходы физических лиц, то одним из основных изменений является увеличение верхнего предела налоговой шкалы с 552 500 датских крон в 2022 году до 568 900 датских крон в 2023 году.

В отношении корпоративного налога основным изменением является увеличение переносимого убытка с 8 872 500 датских крон в налогооблагаемом доходе за 2022 год до 9 135 000 датских крон в 2023 году (налогооблагаемый доход сверх этой суммы подлежит зачету в размере 60%).

По материалам orbitax.com

#Дания#налог на прибыль (Corporation Tax)#подоходный налог (НДФЛ)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Дания#налог на прибыль (Corporation Tax)#подоходный налог (НДФЛ)