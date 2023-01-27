Правительство РФ: решение о продлении отсрочки по уплате страховых взносов

Правительство РФ решило одобрить очередное продление меры поддержки и помощи, и на этот раз данное действие касается уплаты страховых взносов для ряда организаций, а точнее для тех, которые уже ранее пользовались предоставленной поддержкой от государства.

За 2-й кв. 2022 года данная возможность будет распространена на компании из 70 отраслей, таких как: культура, туризм, спорт, производство пищевых продуктов и не только. По условиям вышеперечисленной формы поддержки, эти компании должны произвести оплату в бюджет сроком до 28 мая 2024 года.

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Индивидуальные предприниматели, имеющие деятельность в аналогичных направлениях и получившие отсрочку по страховым взносам, начисленные за 2021 год с суммы дохода, превышающей триста тысяч рублей, также могут уплатить положенные суммы взносов позже, а точнее до 01 мая 2024 года.

За 3-й кв. 2022 года на продление сроков по уплате взносов могут рассчитывать организации тридцати направлений деятельности, в том числе организации, которые занимаются выпуском лекарств, сельским хозяйством, строительством, а также телекоммуникациями. Эти организации должны уплатить страховые взносы сроком до 28 мая 2024 года.

По мнению Ведомства, данная помощь позволит организациям сэкономленный деньги направить в настоящее время на более нужные вложения, с целью развития и модернизации рабочих процессов.