Большинство FIN-файлов HMRC не выдаются для целей международного запроса

Менее половины из 355 уведомлений финансовых учреждений (Financial institution notices, FIN), выданных HMRC в первый год их использования, были авторизованы для международных запросов по обмену информацией.

Уведомления были введены Законом о финансах 2021 года после консультаций в 2020 году. Впервые они были использованы в июле 2021 года, требуя от финансовых учреждений(FI) предоставить информацию HMRC, которая «разумно необходима» либо для проверки налоговой позиции налогоплательщика, либо для взыскания налоговой задолженности. HMRC может самостоятельно санкционировать уведомления без согласования с налогоплательщиком или судом.

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Обоснованием для введения новых полномочий послужило ускорение реакции Великобритании на запросы иностранных государств о помощи в налоговых расследованиях. Согласно HMRC, минимальный стандарт, установленный ОЭСР, требует, чтобы налоговые органы предоставляли информацию, запрашиваемую в соответствии с международными договорами, в течение 6 месяцев. Однако на момент проведения последнего обзора ОЭСР в 2018 году Великобритании требовалось в среднем 12 месяцев для предоставления информации в случаях, когда требовалось уведомление третьей стороны по Приложению 36 (обычная процедура раскрытия информации для получения информации от финансовых учреждений). Это привело к тому, что ОЭСР рекомендовала реформировать процессы сбора информации HMRC, чтобы они были совместимы с эффективным международным обменом информацией по налоговым вопросам.

Большинство возражений, высказанных в ходе консультаций с правительством Великобритании в 2020 году, касались отсутствия процедуры, позволяющей третьим лицам или налогоплательщикам подать апелляцию или даже возразить против выдачи FIN. Первая возможность возразить у FI появляется, когда налагается штраф за несоблюдение уведомления. HMRC защищала отсутствие процедуры обжалования на том основании, что это приведет к задержке выдачи уведомлений и тем самым нарушит цель достижения целевого показателя ОЭСР.

Однако отчет HMRC за 2023 год об использовании полномочий за первые девять месяцев работы показывает, что только 141 из 355 FIN, выданных в период с июля 2021 года по март 2022 года, были наложены в связи с международными информационными запросами: 39,7% от общего числа. Это указывает на то, что основная цель FIN - не та, которая была предусмотрена консультациями и принятым законодательством. Подавляющее большинство заявлений сотрудников HMRC на получение FIN были одобрены уполномоченным сотрудником HMRC.

HMRC утверждает, что жалоб на использование FIN от налогоплательщиков или FI не поступало, и никаких штрафов FI не выписывалось. Единственный способ оспорить FIN - это подать заявление о судебном пересмотре, но таких заявлений подано не было, говорится в сообщении.

Одно изменение было внесено в использование FIN в результате отзывов представителей отрасли. Первоначально при выдаче уведомления HMRC запрашивала информацию о местонахождении налогоплательщика, когда он заходил в свой цифровой онлайн или мобильный банковский счет в FI. Такая информация иногда может быть получена из IP-адреса компьютера или телефона, используемого для доступа к счету. Представители финансовых учреждений отметили, что консультация по финразведке не охватывает конкретно использование финразведки для получения информации о местонахождении налогоплательщика.

Использование FIN, похоже, улучшило время ответа Великобритании на международные запросы об обмене информацией. Среднее время, необходимое HMRC для ответа на международные запросы, полученные с момента первого использования FIN с 1 июля 2021 года до 31 марта 2022 года, составило 197 дней, по сравнению с 365 днями на момент обзора 2018 года. HMRC заявляет, что ожидает дальнейшего прогресса по мере разрешения унаследованных дел.