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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Беларусь повышает ставку подоходного налога для предпринимателей

Беларусь ввела ряд налоговых изменений на 2023 год.

Ольга Кутяева
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Помимо изменений по налогу на прибыль организаций, о которых сообщалось, были также внесены некоторые изменения в налогообложение индивидуальных предпринимателей.

Основным изменением является повышение с 1 января 2023 года ставки налога для индивидуальных предпринимателей с 16% до 20% на доходы, полученные от предпринимательской деятельности, что соответствует повышению стандартной ставки корпоративного налога до 20%.

При этом сохраняется право определять расходы по стандарту 20% от общего налогооблагаемого дохода.

По материалам Orbitax

#Беларусь#подоходный налог (НДФЛ)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Беларусь#подоходный налог (НДФЛ)