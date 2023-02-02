Беларусь повышает ставку подоходного налога для предпринимателей

Беларусь ввела ряд налоговых изменений на 2023 год.

Помимо изменений по налогу на прибыль организаций, о которых сообщалось, были также внесены некоторые изменения в налогообложение индивидуальных предпринимателей.

Основным изменением является повышение с 1 января 2023 года ставки налога для индивидуальных предпринимателей с 16% до 20% на доходы, полученные от предпринимательской деятельности, что соответствует повышению стандартной ставки корпоративного налога до 20%.

При этом сохраняется право определять расходы по стандарту 20% от общего налогооблагаемого дохода.