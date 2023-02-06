CJEU частично отменил решение о государственной помощи в отношении испанской системы налогового лизинга

2 февраля Суд Европейского союза (CJEU) вынес решение, частично отменяющее решение Европейской Комиссии о том, что испанская налоговая система, применяемая к некоторым договорам финансовой аренды, заключаемым судостроительными заводами, "Испанская система налоговой аренды" (STL), представляет собой незаконную схему государственной помощи.

Система STL позволяла судоходным компаниям получать выгоду от снижения цены на 20-30% при покупке судов, построенных на испанских верфях. Это достигалось за счет использования группы экономических интересов (EIG), которая приобретает судно в лизинг у лизинговой компании сразу после начала строительства судна и в то же время передает судно в лизинг судоходной компании по бербоут-чартеру. По окончании договора лизинга EIG выкупает судно и продает его судоходной компании с возвратом. При такой схеме EIG может получить выгоду от ранней и ускоренной амортизации арендованного судна в соответствии с испанским законодательством, что приведет к налоговым потерям, которые могут быть использованы инвесторами EIG, учитывая прозрачный характер EIG. Затем, перед продажей судна, EIG выбирает режим тоннажного налога, в соответствии с которым прирост капитала от продажи судна не облагается налогом, и, таким образом, при продаже судна судоходной компании налог не уплачивается, несмотря на то, что налоговая база судна была подорвана из-за ранней и ускоренной амортизации.

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Дела, связанные с решением о государственной помощи, ранее рассматривались в Общем суде ЕС, который первоначально вынес решение о том, что система STL не является незаконной государственной помощью. Однако это решение было обжаловано Европейской Комиссией, и суд вынес второе решение, подтвердив решение о государственной помощи и потребовав взыскания незаконной государственной помощи. В последнем решении CJEU решение о государственной помощи частично отменено на основании того, что получатели помощи были определены ошибочно. Хотя CJEU в целом согласился с Генеральным судом в том, что система STL представляла собой государственную помощь, он не согласился с позицией Комиссии в том, что EIG и их инвесторы были единственными получателями государственной помощи. Вместо этого, CJEU установил, что система STL в целом представляет собой налоговую схему, предназначенную для предоставления преимуществ не только инвесторам в EIG, но и судоходным компаниям. В связи с этим суд CJEU частично отменил решение, поскольку оно определяет ФГОС и их инвесторов как единственных бенефициаров упомянутой помощи и, следовательно, поскольку оно предписывает взыскать всю помощь исключительно с инвесторов ФГОС.