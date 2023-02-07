News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
0

ОЭСР опубликовала техническое руководство по внедрению глобального минимального налога

Инклюзивная рамочная программа ОЭСР/G20 по BEPS на прошлой неделе опубликовала техническое Руководство, призванное помочь правительствам стран в реализации эпохальной реформы международной налоговой системы, в результате которой многонациональные предприятия (МНП) будут облагаться минимальной эффективной ставкой налога в размере 15%.

Ольга Кутяева
Обсудить

Согласованное административное Руководство по правилам второго компонента GloBE обеспечит скоординированные результаты и большую определенность для предприятий при переходе к применению правил глобального минимального корпоративного налога с начала 2024 года. Вместе с публикацией в декабре 2022 года документа "Безопасные гавани и освобождение от штрафов" и публичными консультациями по вопросам информационной декларации GloBE и налоговой определенности, данный релиз завершает работу над Рамками внедрения, изложенными в Заявлении от октября 2021 года для решения налоговых проблем, возникающих в связи с цифровизацией экономики.

Выпущенный документ включает руководство по признанию минимального налога США (Global Intangible Low-Taxed Income, GILTI) в соответствии с Правилами GloBE и по разработке Квалифицированного внутреннего минимального налога на прибыль. Оно также включает более общее руководство по сфере применения, действию и переходным элементам Правил GloBE, чтобы участники Инклюзивной рамочной программы, находящиеся в процессе внедрения правил, могли скоординированно отразить это Руководство в своем внутреннем законодательстве. Руководство отвечает на отзывы заинтересованных сторон по техническим вопросам, таким как сбор налога на прибыль в юрисдикции в период, когда юрисдикция не имеет дохода GloBE, и режим выпуска долговых обязательств и определенных структур акционерного капитала с налоговым кредитом.

Согласованное административное руководство будет включено в пересмотренный вариант Комментария, который будет выпущен позднее в этом году и заменит первоначальный вариант Комментария, выпущенный в марте 2022 года. Инклюзивная система будет продолжать выпускать дополнительные согласованные административные руководства на постоянной основе, чтобы обеспечить дальнейшее скоординированное внедрение и применение Правил GloBE.

В дальнейшем Инклюзивная рамочная программа рассчитывает завершить разработку типового положения о правиле о налогооблагаемой базе и соответствующего многостороннего инструмента для содействия его реализации. В рамках Pillar I продолжается техническая работа, цель которой завершить разработку новой многосторонней конвенции к середине 2023 года, чтобы она вступила в силу в 2024 году.

По материалам ОЭСР

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)
Обсудить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОЭСР (OECD)