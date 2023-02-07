ОЭСР опубликовала техническое руководство по внедрению глобального минимального налога

Инклюзивная рамочная программа ОЭСР/G20 по BEPS на прошлой неделе опубликовала техническое Руководство, призванное помочь правительствам стран в реализации эпохальной реформы международной налоговой системы, в результате которой многонациональные предприятия (МНП) будут облагаться минимальной эффективной ставкой налога в размере 15%.

Согласованное административное Руководство по правилам второго компонента GloBE обеспечит скоординированные результаты и большую определенность для предприятий при переходе к применению правил глобального минимального корпоративного налога с начала 2024 года. Вместе с публикацией в декабре 2022 года документа "Безопасные гавани и освобождение от штрафов" и публичными консультациями по вопросам информационной декларации GloBE и налоговой определенности, данный релиз завершает работу над Рамками внедрения, изложенными в Заявлении от октября 2021 года для решения налоговых проблем, возникающих в связи с цифровизацией экономики.

Выпущенный документ включает руководство по признанию минимального налога США (Global Intangible Low-Taxed Income, GILTI) в соответствии с Правилами GloBE и по разработке Квалифицированного внутреннего минимального налога на прибыль. Оно также включает более общее руководство по сфере применения, действию и переходным элементам Правил GloBE, чтобы участники Инклюзивной рамочной программы, находящиеся в процессе внедрения правил, могли скоординированно отразить это Руководство в своем внутреннем законодательстве. Руководство отвечает на отзывы заинтересованных сторон по техническим вопросам, таким как сбор налога на прибыль в юрисдикции в период, когда юрисдикция не имеет дохода GloBE, и режим выпуска долговых обязательств и определенных структур акционерного капитала с налоговым кредитом.

Согласованное административное руководство будет включено в пересмотренный вариант Комментария, который будет выпущен позднее в этом году и заменит первоначальный вариант Комментария, выпущенный в марте 2022 года. Инклюзивная система будет продолжать выпускать дополнительные согласованные административные руководства на постоянной основе, чтобы обеспечить дальнейшее скоординированное внедрение и применение Правил GloBE.

В дальнейшем Инклюзивная рамочная программа рассчитывает завершить разработку типового положения о правиле о налогооблагаемой базе и соответствующего многостороннего инструмента для содействия его реализации. В рамках Pillar I продолжается техническая работа, цель которой завершить разработку новой многосторонней конвенции к середине 2023 года, чтобы она вступила в силу в 2024 году.