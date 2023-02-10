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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бельгийский парламент рассматривает поправки для улучшения обработки периодических деклараций по НДС

Бельгийский парламент рассматривает законопроект о внесении изменений в Кодекс НДС, включающий ряд мер, направленных на модернизацию обработки периодических деклараций и платежей по НДС.

Ксения Шилкина
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В соответствии с проектом поправки должны вступить в силу 1 января 2024 года.

Одной из ключевых мер является введение новой процедуры замены декларации, которая будет использоваться в случаях, когда налогоплательщик не представляет свои периодические декларации по НДС. Процедура может быть использована, если декларация по НДС остается непредставленной в течение 3 месяцев после первоначального срока. Замещающая декларация основывается на наибольшей сумме НДС, подлежащей уплате в периодических декларациях, представленных в налоговом периоде за предыдущие 12 месяцев, с минимальной суммой 2 100 евро, в том числе в случаях, когда нет истории декларации по НДС. После выдачи замещающей декларации у налогоплательщика есть период в один месяц, чтобы подать апелляцию и подать фактическую декларацию по НДС за соответствующий период. Если в течение одного месяца не будет предпринято никаких действий, замещающая декларация становится окончательной.

Другие важные меры касаются возмещения НДС. В том числе изменения, позволяющие налогоплательщикам по истечении месячного периода требовать возмещения кредитов по НДС ежемесячно в соответствии с общими правилами без необходимости получения предварительного разрешения в какой-либо форме. Кроме того, будут введены новые квалификационные требования для возмещения зачета НДС, в том числе своевременное представление налогоплательщиком всех своих периодических деклараций по НДС, относящихся к 6 месяцам, предшествующим декларации, которая привела к зачету НДС.

По материалам orbitax.com

#Бельгия#НДС / VAT
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#НДС / VAT