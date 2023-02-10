Бельгийский парламент рассматривает поправки для улучшения обработки периодических деклараций по НДС

Одной из ключевых мер является введение новой процедуры замены декларации, которая будет использоваться в случаях, когда налогоплательщик не представляет свои периодические декларации по НДС. Процедура может быть использована, если декларация по НДС остается непредставленной в течение 3 месяцев после первоначального срока. Замещающая декларация основывается на наибольшей сумме НДС, подлежащей уплате в периодических декларациях, представленных в налоговом периоде за предыдущие 12 месяцев, с минимальной суммой 2 100 евро, в том числе в случаях, когда нет истории декларации по НДС. После выдачи замещающей декларации у налогоплательщика есть период в один месяц, чтобы подать апелляцию и подать фактическую декларацию по НДС за соответствующий период. Если в течение одного месяца не будет предпринято никаких действий, замещающая декларация становится окончательной.