Россия предложила Турции и ОАЭ внести изменения в налоговые соглашения

Минфин инициировал начало переговоров по изменению СОИДН с Турецкой республикой (от 15.12.1997 г.) и ОАЭ (07.12.2011 г.).

В декабре прошлого года статс-секретарь замминистра финансов А. Сазанов сообщил, что в рамках развития сотрудничества в сфере налогов со странами, с которыми усиливаются в настоящее время экономические связи, проходит подготовительная работа по внесению изменений в некоторые налоговые соглашения. В частности речь шла об ОАЭ, Турции и Малайзии.

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По оптимистичному сценарию экспертов, обновленное налоговое соглашение с Турцией может начать свое действие уже в 2024 году.