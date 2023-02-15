Великобритания временно снижает гербовый сбор на приобретение жилой недвижимости

Закон предусматривает временное снижение суммы гербового сбора, взимаемого при приобретении жилой недвижимости, путем корректировки ставок и пороговых значений, которые основаны на цене приобретения.

При приобретении одного жилого помещения нормы и ставки следующие:

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до 250 000 фунтов стерлингов (GBP) - 0%

свыше 250 000 GBP до 925 000 GBP - 5%

свыше 925 000 GBP до 1 500 000 GBP - 10%

свыше 1 500 000 GBP - 12%

Если приобретается дополнительная жилая недвижимость (стоимость которой превышает 40 000 GBP), каждая вышеуказанная ставка увеличивается на 3%. Ставки действуют с 23 сентября 2022 г. по 31 марта 2025 г. После 31 марта 2025 г. ставки вернутся к ставкам, действовавшим до 22 сентября 2022 г., если они не будут изменены дополнительно.

Обращаем внимание, что для некоторых юридических лиц гербовый сбор за землю взимается по более высокой ставке 15% с жилой недвижимости стоимостью более 500 000 GBP. Эта ставка применяется к компаниям, товариществам, в которых один или несколько партнеров являются компаниями, и схемам коллективного инвестирования, хотя в некоторых случаях предоставляется освобождение от более высокой ставки, в том числе в случаях, когда недвижимость используется в бизнесе по аренде недвижимости.

Кроме того, ставки увеличены еще на 2% для нерезидентов с 1 апреля 2021 года.