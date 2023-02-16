Великобритания собирается присоединиться к Гаагской конвенции 2019 года о взаимном признании гражданских судебных решений

Завершились консультации по предложению правительства Великобритании о ратификации и реализации Гаагской конвенции 2019 года о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским и коммерческим делам (Гаагская конвенция 2019 года).

Конвенция, заключенная в июле 2019 года, устанавливает общие правила для облегчения признания и исполнения иностранных судебных решений между договаривающимися государствами. Правительство считает, что такие рамки международного частного права обеспечивают важную правовую основу в области гражданского, коммерческого и семейного права. Это дает больше уверенности в том, какой суд должен рассматривать любой спор, возникающий в связи с нахождением гражданина Великобритании в другом государстве, какой закон должен применяться и как решение суда одной страны может быть признано и приведено в исполнение в другой.

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Выход Великобритании из ЕС в 2020 году оставил ей возможность действовать самостоятельно в сфере международного частного праваL, вести переговоры и реализовывать соглашения от своего имени и развивать новые отношения с партнерами по всему миру. Соответственно, в том же году был принят Закон о международном частном праве (Private International Law (Implementation of Agreements) Act 2020). Консультации по Гаагской конвенции 2019 года - это вторые публичные консультации по соглашению в области международного частного права после принятия этого закона, первые - по Сингапурской конвенции о посредничестве 2018 года.

В настоящее время между Великобританией и ЕС не существует всеобъемлющей многосторонней структуры международного частного права, охватывающей признание и исполнение гражданских и коммерческих судебных решений или юрисдикцию. В настоящее время отношения строятся на основе Гаагских конвенций, в частности, в области семейного права и процессуальных вопросов, таких как вручение и получение доказательств. В области гражданского и коммерческого права основной применяемой конвенцией является Гаагская конвенция 2005 года о соглашениях о выборе суда. Будучи членом ЕС, Великобритания является участником Луганской конвенции 2007 года о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений (Луганская конвенция), которая охватывает отношения с Исландией, Норвегией и Швейцарией. Великобритания подала заявку на повторное присоединение к Луганской конвенции в апреле 2020 года, но ЕС до сих пор был единственной подписавшей стороной, отказавшейся дать согласие на это.

ЕС сдал на хранение документ о присоединении к Гаагской конвенции 2019 года в августе 2022 года. Если Великобритания подпишет и ратифицирует ее, она предоставит набор общих правил для признания и исполнения судебных решений между Великобританией и ЕС. Однако она не станет полной заменой Луганской конвенции, которая включает в себя правила юрисдикции и правила международного частного права по содержанию семьи. Если Великобритания в конечном итоге присоединится к Луганской конвенции, эти правила заменят Гаагскую конвенцию 2019 года, чтобы обеспечить правила юрисдикции и рамки признания и исполнения судебных решений между Великобританией, ЕС и Европейской ассоциацией свободной торговли. Они обеспечат механизм сотрудничества в отношении признания и исполнения судебных решений между Великобританией и другими государствами мира, присоединившимися к Гаагской конвенции 2019 года.

Правительство Великобритании подчеркивает, что переговоры по Гаагской конвенции 2019 года велись, когда Великобритания еще была членом ЕС, что способствовало выработке совместной позиции ЕС, учитывающей приоритеты Великобритании. В феврале 2020 года началась работа над возможной будущей конвенцией о правилах юрисдикции в гражданских и коммерческих делах. Эта работа продолжается, и Великобритания принимает всестороннее участие в ее разработке.

Тем временем ответы на консультации будут направлены в Консультативный комитет по международному частному праву при лорде-канцлере и другим экспертам для анализа. Затем правительство примет окончательное решение о подписании и ратификации, а также о каких-либо заявлениях, которые необходимо сделать. Конвенция будет имплементирована во внутреннее законодательство Великобритании и вступит в силу для Великобритании через 12 месяцев после ратификации.