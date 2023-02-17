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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швеция выпустила законопроект о публичной отчетности CbC

Министерство юстиции Швеции выпустило пресс-релиз, объявляющий о законопроекте о введении публичной отчетности по странам (CbC) в соответствии с требованиями Директивы (ЕС) 2021/2101.

Ксения Шилкина
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Требования в основном соответствуют Директиве, хотя порогом публичной отчетности будет годовой консолидированный доход в размере 8 миллиардов шведских крон за каждый из последних двух финансовых лет подряд вместо стандартных 750 миллионов евро.

При необходимости публичный отчет CbC должен быть представлен в Бюро регистрации компаний Швеции, а также должен быть доступен на веб-сайте отчитывающейся компании. Кроме того, аудиторы в компаниях, отнесенных к категории крупных компаний в соответствии с Законом о годовой отчетности, должны указать в аудиторском отчете, обязана ли компания публиковать публичный отчет CbC, и если да, то сделала ли это компания.

В соответствии с проектом закон вступит в силу 22 июня 2023 года, и требование об отчетности будет применяться в отношении отчетных финансовых лет, начинающихся после 31 мая 2024 года.

По материалам orbitax.com

#законопроект#Швеция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#законопроект#Швеция