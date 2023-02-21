Гонконг совершенствует режим борьбы с трансграничным уклонением от уплаты налогов

Правительство Гонконга поприветствовало недавний положительный отзыв Европейского Союза об усилиях, предпринятых Гонконгом по введению в действие нового режима освобождения от налогов на доходы от иностранного происхождения (Foreign-sourced income exemption, FSIE) с 1 января текущего года.

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Также правительство Гонконга продолжит совершенствовать режим FSIE в отношении прибыли от продажи активов, отличных от акций или долей участия, в свете недавнего обновления ЕС своего Руководства по режимам освобождения доходов из иностранных источников.

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В ответ на то, что ЕС включил Гонконг в свой "список наблюдения" по налоговому сотрудничеству в 2021 году, правительство юрисдикции в декабре прошлого года ввело новый режим FSIE для дивидендов, процентов, роялти и прибыли от продажи в отношении акций или долей участия, полученных в Гонконге. В декабре прошлого года ЕС обнародовал еще одно Руководство, прямо требующее, чтобы прирост капитала, как общий класс доходов, на который распространяется режим FSIE, подчинялся требованию экономической сущности. Поэтому юрисдикции, в которых в настоящее время проводятся реформы FSIE, такие как Гонконг, будут оставаться в списке под наблюдением ЕС до тех пор, пока эти не внесут необходимые законодательные поправки в отношении режима прироста капитала, полученного из-за рубежа, до конца этого года для введения в действие с января следующего года.

Время от времени ЕС выпускает или обновляет свои руководства по различным аспектам налоговых вопросов. Гонконг всегда придерживался позиции, что если и когда обновленное руководство будет официально обнародовано ЕС и последовательно применено ко всем соответствующим юрисдикциям для реализации в те же сроки, Гонконг будет готов изучить дальнейшие законодательные изменения и провести консультации с заинтересованными сторонами с целью продемонстрировать, что является сотрудничающим игроком в международном налогообложении, сохраняя при этом налоговую конкурентоспособность. Сохранение Гонконга в контрольном списке не приведет к каким-либо негативным последствиям для предприятий юрисдикции.

"При разработке уточненного режима FSIE Гонконг будет соблюдать несколько ключевых принципов: сохранится принцип территориального источника налогообложения, при этом должное внимание будет уделено налоговой конкурентоспособности юрисдикции и минимизации бремени соблюдения требований", - сказал пресс-секретарь.

"В соответствии с уточненным режимом, который будет разработан, прирост капитала от иностранного источника в отношении активов, независимо от их финансовой или нефинансовой природы, полученный предприятиями MNE в Гонконге, останется освобожденным от налога при условии соблюдения требования экономического содержания".

"Физические лица, самостоятельные местные компании и чисто местные группы не будут затронуты".

"Правительство проведет консультацию, чтобы получить комментарии заинтересованных сторон по предложенным усовершенствованиям режима FSIE. Мы будем просить ЕС быстро исключить Гонконг из "списка наблюдения" после внесения необходимых законодательных поправок".