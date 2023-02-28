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Российское право
Ольга Кутяева
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В апреле Россия начнет тесты цифрового рубля

Центробанк с апреля месяца начинает пилотный проект по расчетам с цифровыми рублями для 13-ти банков.

Ольга Кутяева
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По словам первого заместителя председателя Центробанка О. Скоробогатовой, речь идет о реальных операциях для реальных клиентов, но при этом в ограниченном объеме и для определенных клиентов. В проекте будут участвовать только 13 банков, соответственно подготовленных технически.

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Прототип платформы цифровой российской валюты появился в конце 2021 года, после чего она прошла тестирование. И в апреле начнется проведение соответствующих операций.

С 2024 года планируется запустить обмен цифрового рубля на зарубежную валюту, а также создание кошельков для нерезидентов.

По материалам ТАСС

#криптовалюта#Центробанк
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#криптовалюта#Центробанк