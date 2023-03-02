ОАЭ опубликовали Руководство по новым требованиям к отчетности по НДС для электронной коммерции

Федеральное налоговое управление ОАЭ (Federal Tax Authority, FTA) 24 февраля опубликовало Руководство (VAT Public Clarification VATP033) в отношении новых требований к отчетности по НДС при поставках в электронной коммерции.

Как поясняется в документе, налогооблагаемые лица, поставляющие товары и услуги посредством электронной коммерции на сумму свыше 100 000 000 AED за календарный год, называются «квалифицированными зарегистрированными лицами» («qualifying registrants»).

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С 1 июля 2023 года квалифицированные зарегистрированные лица обязаны сообщать о поставках, осуществленных посредством электронной коммерции, в графе 1 декларации по НДС по эмирату, в котором товары или услуги были получены клиентами, и сохранять соответствующие подтверждающие документы. При определении превышения порога в 100 000 000 AED поставки в рамках электронной торговли включают поставки, осуществленные посредством электронной торговли, которые охватывают широкий спектр понятий, включая веб-сайт, портал, шлюз, интерфейс, платформу, торговую площадку, API и аналогичные приложения.

Поставки считаются осуществленными через средства электронной торговли и учитываются при определении превышения порога, если выполняются все следующие условия:

товары и услуги перечислены или рекламируются в средстве электронной коммерции;

товары и услуги заказаны через средства электронной коммерции, независимо от того, производится ли оплата онлайн или нет;

в случае поставки товаров, товары доставляются в место, указанное клиентом, при этом данное место не является собственностью или оператором поставщика; и

в случае оказания услуг, право на получение услуг или сами услуги предоставляются клиенту с минимальным вмешательством человека или без него.

С 1 июля 2023 года квалифицированные зарегистрированные лица, включая действующих в качестве нераскрытых агентов, обязаны уведомить FTA посредством первой декларации по НДС, подаваемой после превышения порога в 100 000 000 AED. Лицо также обязано подтвердить дату превышения порогового значения. Первая оценка превышения порога проводится на основе 2022 календарного года. Если порог не был превышен в 2022 календарном году, лицо, осуществляющее поставки электронной торговли, должно регулярно проводить оценку, чтобы определить, был ли превышен порог в течение любых последующих календарных лет. Квалифицированное зарегистрированное лицо должно уведомить FTA посредством первой декларации, поданной после превышения порогового значения за любой календарный год, и подтвердить дату превышения порогового значения.

С 1 июля 2023 года или с первого налогового периода, следующего за календарным годом, в котором был превышен порог в 100 000 000 AED, в зависимости от обстоятельств, квалифицированные зарегистрированные лица должны отдельно указывать эмират, в котором представляются данные о стандартных поставках для электронной и не электронной торговли, за каждый налоговый период. Эта информация должна быть представлена в виде базовой декларации и разделена на стандартные поставки для электронной торговли и поставки, не относящиеся к электронной торговле. Суммы, заявленные в каждом из соответствующих полей эмирата в графе 1 декларации по НДС, по-прежнему должны быть совокупностью стандартных номинальных поставок для электронной и не электронной торговли по каждому эмирату.

После введения новых требований к отчетности квалифицированное зарегистрированное лицо должно соблюдать их:

не менее 18 месяцев, начиная с первого налогового периода с 1 июля 2023 года - для зарегистрированных лиц, превысивших порог в 100 000 000 AED в течение 2022 календарного года;

и не менее 2 лет, начиная с первого налогового периода календарного года, начинающегося после даты превышения регистрирующим лицом порогового значения в 100 000 000 AED в течение любого года после 2022 года.

По истечении 18 месяцев или 2 лет, в зависимости от обстоятельств, квалифицированное зарегистрированное лицо должно повторно оценить, превысил ли он порог за только что закончившийся календарный год, и соответствующим образом уведомить FTA, если ему необходимо продолжать применять специальный механизм отчетности в отношении поставок электронной торговли.