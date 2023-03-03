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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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В ОАЭ с 1 марта вступает в силу законодательство об определении налогового резидентства

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Министерское Решение № 27 от 2023 года о введении в действие некоторых положений Постановления Кабинета министров № 85 от 2022 года об определении налогового резидентства.

Ольга Кутяева
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Юридическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ в одном из следующих случаев:

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  • оно было зарегистрировано, образовано или признано в соответствии с законодательством, действующим в ОАЭ, за исключением филиала, зарегистрированного иностранным юридическим лицом в ОАЭ; или
  • оно считается налоговым резидентом в соответствии с налоговым законодательством, действующим в ОАЭ.

Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ при выполнении любого из следующих условий:

  • его обычное или основное место жительства и центр финансовых и личных интересов находятся в ОАЭ, или оно отвечает условиям и критериям, определенным Министерским Решением;
  • оно физически находилось в ОАЭ в течение 183 дней или более, в течение соответствующих 12 последовательных месяцев; или
  • оно физически находилось в ОАЭ в течение 90 дней или более, в течение соответствующих 12 месяцев подряд, и оно является гражданином ОАЭ, имеет действующий вид на жительство в ОАЭ, или имеет гражданство любой страны-члена Совета сотрудничества стран Персидского залива, и отвечает любому из следующих условий: оно имеет постоянное место жительства в ОАЭ; или оно занимается трудовой деятельностью или бизнесом в ОАЭ.

Для налога на прибыль лицо-резидент - это любое из следующих лиц:

  • юрицо, которое зарегистрировано или иным образом учреждено или признано в соответствии с действующим законодательством ОАЭ, включая лицо свободной зоны;
  • юрлицо, которое зарегистрировано или иным образом учреждено или признано в соответствии с применимым законодательством иностранной юрисдикции, которое эффективно управляется и контролируется в ОАЭ;
  • физлицо, которое ведет бизнес или предпринимательскую деятельность в ОАЭ; или
  • любое другое лицо, которое может быть определено в Министерском Решении.

Обычное или основное место жительства и центр финансовых и личных интересов в ОАЭ

Обычное или основное место жительства физлица находится в ОАЭ, если ОАЭ являются юрисдикцией, в которой оно обычно проживает.

Местом, где обычно или обычно проживает физлицо, является юрисдикция, в которой оно проводит большую часть своего времени по сравнению с любой другой юрисдикцией в рамках своего привычного распорядка дня, который является более чем временным, и это следует учитывать при определении того, находится ли обычное или основное место жительства физлица в ОАЭ.

Центр финансовых и личных интересов физлица находится в ОАЭ, если ОАЭ являются юрисдикцией, где личные и экономические интересы наиболее близки или имеют для него наибольшее значение.

Место работы физлица, семейные и социальные отношения, культурная или иная деятельность, место ведения бизнеса, место, откуда осуществляется управление имуществом, и любые другие соответствующие факты и обстоятельства должны быть приняты во внимание при определении того, находится ли центр финансовых и личных интересов физлица в ОАЭ.

Расчет временных периодов

Термин "день" означает календарный день, а термин "месяц" означает календарный месяц.

Все дни или части дня, в течение которых физлицо физически присутствует в ОАЭ, засчитываются в общее количество дней его присутствия в ОАЭ в течение соответствующего последовательного 12-месячного периода.

Дни, в течение которых физлицо присутствовало в ОАЭ, не обязательно должны быть последовательными при определении того, был ли соблюден 183-дневный или 90-дневный период в течение соответствующего последовательного 12-месячного периода.

Исключительные обстоятельства

Любой день, когда присутствие физлица в ОАЭ было вызвано исключительными обстоятельствами, может быть проигнорирован органом власти при определении соблюдения 183-дневного или 90-дневного периода в течение соответствующего последовательного 12-месячного периода.

Исключительные обстоятельства - это событие или ситуация, не зависящие от физлица, происходящие во время его пребывания в ОАЭ, которые оно не могло разумно предсказать или предотвратить, и которые не позволяют ему покинуть ОАЭ в соответствии с первоначальным планом.

Постоянное место жительства

Постоянное место жительства - это меблированный дом, квартира, комната или любая другая форма жилья, постоянно предоставляемая физлицу.

Постоянное место жительства считается доступным для физлица, если оно имеет право постоянного проживания в нем в любое время и на регулярной основе с определенной степенью постоянства и стабильности, а не только время от времени или для целей кратковременного пребывания.

Постоянное место жительства не обязательно должно находиться в собственности физлица, оно может быть арендовано или иным образом занято им в качестве жилья.

Занятость

Физлицо считается работающим по найму в ОАЭ в любом из следующих двух случаев:

  • если оно является стороной контракта с работодателем, который зарегистрирован или иным образом сформирован или признан в ОАЭ, по которому физическое лицо обязуется предложить услугу работодателю под его управлением или контролем за обещанное вознаграждение, выплачиваемое работодателем в ОАЭ; или
  • если оно состоит в постоянных отношениях, где весь или почти весь доход за его труд получен от одной стороны, при этом доход, полученный им, представляет собой вознаграждение за его труд, выполненный в ОАЭ.

Характер занятости может быть ограниченным или неограниченным, а работа может выполняться на основе полного или неполного рабочего дня.

Добровольная работа, на которую физлицо не заключает контракт, не является трудоустройством.

Министерское Решение № 27 и постановление Кабинета министров № 85 вступают в силу с 1 марта 2023 года.

По материалам Orbitax

#налоговый резидент#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговый резидент#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)