В ОАЭ с 1 марта вступает в силу законодательство об определении налогового резидентства

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) опубликовало Министерское Решение № 27 от 2023 года о введении в действие некоторых положений Постановления Кабинета министров № 85 от 2022 года об определении налогового резидентства.
Юридическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ в одном из следующих случаев:
Физическое лицо считается налоговым резидентом ОАЭ при выполнении любого из следующих условий:
Для налога на прибыль лицо-резидент - это любое из следующих лиц:
Обычное или основное место жительства физлица находится в ОАЭ, если ОАЭ являются юрисдикцией, в которой оно обычно проживает.
Местом, где обычно или обычно проживает физлицо, является юрисдикция, в которой оно проводит большую часть своего времени по сравнению с любой другой юрисдикцией в рамках своего привычного распорядка дня, который является более чем временным, и это следует учитывать при определении того, находится ли обычное или основное место жительства физлица в ОАЭ.
Центр финансовых и личных интересов физлица находится в ОАЭ, если ОАЭ являются юрисдикцией, где личные и экономические интересы наиболее близки или имеют для него наибольшее значение.
Место работы физлица, семейные и социальные отношения, культурная или иная деятельность, место ведения бизнеса, место, откуда осуществляется управление имуществом, и любые другие соответствующие факты и обстоятельства должны быть приняты во внимание при определении того, находится ли центр финансовых и личных интересов физлица в ОАЭ.
Термин "день" означает календарный день, а термин "месяц" означает календарный месяц.
Все дни или части дня, в течение которых физлицо физически присутствует в ОАЭ, засчитываются в общее количество дней его присутствия в ОАЭ в течение соответствующего последовательного 12-месячного периода.
Дни, в течение которых физлицо присутствовало в ОАЭ, не обязательно должны быть последовательными при определении того, был ли соблюден 183-дневный или 90-дневный период в течение соответствующего последовательного 12-месячного периода.
Любой день, когда присутствие физлица в ОАЭ было вызвано исключительными обстоятельствами, может быть проигнорирован органом власти при определении соблюдения 183-дневного или 90-дневного периода в течение соответствующего последовательного 12-месячного периода.
Исключительные обстоятельства - это событие или ситуация, не зависящие от физлица, происходящие во время его пребывания в ОАЭ, которые оно не могло разумно предсказать или предотвратить, и которые не позволяют ему покинуть ОАЭ в соответствии с первоначальным планом.
Постоянное место жительства - это меблированный дом, квартира, комната или любая другая форма жилья, постоянно предоставляемая физлицу.
Постоянное место жительства считается доступным для физлица, если оно имеет право постоянного проживания в нем в любое время и на регулярной основе с определенной степенью постоянства и стабильности, а не только время от времени или для целей кратковременного пребывания.
Постоянное место жительства не обязательно должно находиться в собственности физлица, оно может быть арендовано или иным образом занято им в качестве жилья.
Физлицо считается работающим по найму в ОАЭ в любом из следующих двух случаев:
Характер занятости может быть ограниченным или неограниченным, а работа может выполняться на основе полного или неполного рабочего дня.
Добровольная работа, на которую физлицо не заключает контракт, не является трудоустройством.
Министерское Решение № 27 и постановление Кабинета министров № 85 вступают в силу с 1 марта 2023 года.
По материалам Orbitax
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