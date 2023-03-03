Таблица подоходного налога с физических лиц в Бельгии на 2023 год

Министерство финансов Бельгии опубликовало ежегодные корректировки индекса за 2023 налоговый год (2024 расчетный год).

Среди прочего, корректировки включают в себя шкалу индивидуального подоходного налога за 2023 налоговый год. Стандартные лимиты и ставки следующие:

· до 15 200 евро - 25%

· свыше 15 200 евро до 26 830 евро - 40%

· свыше 26 830 до 46 440 - 45%

· свыше 46 440 евро - 50%

Ниже приведены лимиты и ставки, используемые при расчете надбавок:

· до 10 680 евро- 25%

· свыше 10 680 евро до 15 200 - 30%

· свыше 15 200 евро до 25 330 евро - 40%

· свыше 25 330 евро до 46 440 евро - 45%

· свыше 46 440 евро - 50%

В обоих случаях количество групп и ставок остаются прежними по сравнению с 2022 г., а пороговые значения групп увеличиваются. Различные надбавки, которые применяются при определении налога к уплате, как правило, также увеличиваются.