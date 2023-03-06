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Российские налоги
Полина Мостепан
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о смягчении уголовной ответственности

Бизнес неоднократно обращал внимание на необходимость смягчения уголовной ответственности за налоговые преступления, и вот соответствующий законопроект был принят Госдумой в 1-ом чтении.

Полина Мостепан
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Согласно данному закону, список оснований для отклонения в возбуждении уголовного дела либо вовсе его прекращения дополнят пунктом «уплата в полном объеме сумм недоимки и соответствующих пеней», и в том числе, все штрафы, согласно налоговому законодательству, должны быть оплачены. Значит если суммы недоимки, штрафов и пеней будут оплачены, то соответственно уголовное дело не будет возбуждаться.

Также в документе предусматривается уменьшение максимального срока заключения по определенным преступлениям, в отношении неуплаты начисленных налогов и соответствующих сборов. Таким образом, организациям за неуплату налогов, страховых взносов, и в том числе за неисполнение обязанностей налогового агента сократили срок с 6 до 5 лет. В случае скрытия финансов или имущества, организаций или индивидуального предпринимателя, подлежащих налогообложению - с 7 до 5 лет, а за невнесение платежей на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве - с 4 до 3 лет.

Согласно пояснительной записки, вышеуказанный законопроект подготовлен с целью снижения негативного воздействия на российскую экономику, а также направлен на послабление ответственности по ряду правонарушений уголовного кодекса, в отношении уклонения от уплаты налоговых начислений и прочих обязательных платежей.

По материалам: Государственная дума

#Госдума#налоговое правонарушение#уклонение от уплаты налогов
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
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Полина Мостепан (подробнее)
Автор статьи,
Бухгалтер отдела аудита и консалтинга резидентов
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Госдума#налоговое правонарушение#уклонение от уплаты налогов