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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Корпоративный подоходный налог в размере 2,5% в Нью-Джерси истекает в конце 2023 г.

Бюджет вкратце на 2024 финансовый год для американского штата Нью-Джерси был недавно опубликован Управлением и бюджетом Министерства финансов штата Нью-Джерси.

Ксения Шилкина
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Одним из примечательных аспектов бюджета является то, что в конце 2023 года истечет срок действия государственного подоходного налога на прибыль в размере 2,5%. Срок действия налога должен был истечь еще в конце 2019 года, но был продлен в основном в связи с пандемией COVID-19.

С 2024 года будут применяться существующие стандартные ставки, которые включают следующие ставки:

  • 9% для компаний с доходом более 100 000 долларов США;
  • 7,5 % для компаний с доходом от 50 000 до 100 000 долларов США; и
  • 6,5 % для компаний с доходом 50 000 долларов США или менее.

По материалам orbitax.com

#корпоративный налог#Соединенные Штаты Америки (США)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#корпоративный налог#Соединенные Штаты Америки (США)