Корпоративный подоходный налог в размере 2,5% в Нью-Джерси истекает в конце 2023 г.

Бюджет вкратце на 2024 финансовый год для американского штата Нью-Джерси был недавно опубликован Управлением и бюджетом Министерства финансов штата Нью-Джерси.

Одним из примечательных аспектов бюджета является то, что в конце 2023 года истечет срок действия государственного подоходного налога на прибыль в размере 2,5%. Срок действия налога должен был истечь еще в конце 2019 года, но был продлен в основном в связи с пандемией COVID-19.