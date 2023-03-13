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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ФАТФ обновила Руководство по бенефициарному владению

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

Ольга Кутяева
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На официальном сайте ФАТФ опубликовано обновленное Руководство в помощь странам для внедрения пересмотренной Рекомендации 24.

Изменения призваны предотвратить использование организованными преступными группировками, коррупционерами и лицами, которые уклоняются от санкций, анонимных подставных компаний и других предприятий для сокрытия своих грязных денег и незаконной деятельности.

С помощью Руководства страны определят, разработают и внедрят соответствующие меры для хранения информация о бенефициарах в государственных органах или органах, функционирующих как реестры бенефициаров, или в альтернативных механизмах, обеспечивающих эффективный доступ к информации.

Также планируется, что принятый документ поможет странам произвести оценку и смягчить риски отмывания денег и финансирования терроризма, которые связанны с деятельностью иностранных компаний.

В Руководстве прописаны виды и источники соответствующей информации, а также механизм и источники получения таких данных.

Руководство является результатом интенсивных консультаций заинтересованных сторон в течение нескольких месяцев.

По материалам ФАТФ

#реестр бенефициаров#ФАТФ (FATF)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#реестр бенефициаров#ФАТФ (FATF)