ФАТФ обновила Руководство по бенефициарному владению

В пятницу ФАТФ опубликовала более жесткие стандарты бенефициарной собственности по своей Рекомендации 24: от стран требуется обеспечение доступа компетентных органов к адекватной, точной и актуальной информации об истинных владельцах компаний.

На официальном сайте ФАТФ опубликовано обновленное Руководство в помощь странам для внедрения пересмотренной Рекомендации 24.

Изменения призваны предотвратить использование организованными преступными группировками, коррупционерами и лицами, которые уклоняются от санкций, анонимных подставных компаний и других предприятий для сокрытия своих грязных денег и незаконной деятельности.

С помощью Руководства страны определят, разработают и внедрят соответствующие меры для хранения информация о бенефициарах в государственных органах или органах, функционирующих как реестры бенефициаров, или в альтернативных механизмах, обеспечивающих эффективный доступ к информации.

Также планируется, что принятый документ поможет странам произвести оценку и смягчить риски отмывания денег и финансирования терроризма, которые связанны с деятельностью иностранных компаний.

В Руководстве прописаны виды и источники соответствующей информации, а также механизм и источники получения таких данных.

Руководство является результатом интенсивных консультаций заинтересованных сторон в течение нескольких месяцев.