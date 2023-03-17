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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Минфин и МИД предложили приостановку налоговых соглашений с недружественными юрисдикциями

15 марта представители Минфина и МИДа РФ предложили Президенту приостановить соответствующие налоговые соглашения с юрисдикциями, которые ввели экономические ограничительные меры в одностороннем порядке против нашей страны.

Ольга Кутяева
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Ведомства считают, что это станет справедливой мерой, потому как эти меры, введенные в одностороннем порядке, нарушают нормы международного права.

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Предлагают приостановить соответствующие соглашения до момента восстановления нарушенных прав Российской Федерации.

Напомним, что в феврале этого года Европейский Союз внес Российскую Федерацию в список стран, не сотрудничающих по налоговым вопросам.

По материалам Минфина

#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения