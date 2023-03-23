Германия опубликовала законопроект по минимальному глобальному налогу

Все услуги по этой теме:

Документ в целом будет впервые применяться к финансовым годам, начинающимся после 30 декабря 2023 года, хотя UTPR будет применяться к финансовым годам, начинающимся после 30 декабря 2024 года. Однако UTPR будет применяться к финансовым годам, начинающимся после 30 декабря 2023 года, в отношении учредителей групп, конечные материнские компании которых находятся в государствах-членах ЕС, которые воспользовались возможностью отложенного применения IIR и UTPR (статья 50 Директивы). Статья 50 предусматривает, что государство-член ЕС может выбрать отсрочку применения IIR и UTPR на 6 лет, если не более 12 конечных материнских компаний подпадающих под действие Директивы групп расположены в этом государстве-члене ЕС.