News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

В Великобритании вступили в силу дополнительные правила о раскрытии налоговой информации

Правила Великобритании, требующие раскрытия информации о договоренностях, которые потенциально могут способствовать уклонению от уплаты налогов (MDR), вступили в силу 28 марта 2023 года.

Ксения Шилкина
Обсудить

Данные правила были приняты 30 ноября 2022 года посредством Положения о международном налоговом правоприменении 2022 года вместо DAC6 – правила, которые применялись в Великобритании до конца переходного периода BREXIT.

Все услуги по этой теме:
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании (LLP)?
Подробнее
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании с действующим офисом?
Подробнее
Хотите зарегистрировать компанию в Великобритании (Ltd)?
Подробнее
Нужна готовая компания в Великобритании?
Купить
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Налоговая система Великобритании: ставки, обзоры, законодательство.
Ознакомиться
Где ниже налоги: Кипр, Гонконг, Великобритания?
Узнать

Как указано после консультаций с общественностью, период ретроактивной отчетности для ранее существовавших договоренностей переносится на 25 июня 2018 г. (первоначально с 29 октября 2014 г.). О механизмах раскрытия информации, которые становятся доступными или реализуются после 28 марта 2023 года, необходимо сообщать в течение 30 дней с даты начала применения данных правил. О ранее существовавших договоренностях необходимо сообщить в течение 180 дней после вступления правил в силу (т. е. до 25 сентября 2023 г.).

Подобно правилам DAC6, правила MDR требуют, чтобы посредники, зарегистрированные, резидентные или имеющие место управления в Великобритании, раскрывали HMRC определенные договоренности. В соответствии со вторичным обязательством по отчетности требование о раскрытии информации может быть перенесено на «Подотчетного налогоплательщика», который является налогоплательщиком-резидентом Великобритании, который является либо пользователем, либо бенефициарным владельцем в соответствии с одним из указанных раскрываемых соглашений.

По материалам orbitax.com

#Великобритания#раскрытие информации
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#Великобритания#раскрытие информации