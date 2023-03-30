В Великобритании вступили в силу дополнительные правила о раскрытии налоговой информации

Правила Великобритании, требующие раскрытия информации о договоренностях, которые потенциально могут способствовать уклонению от уплаты налогов (MDR), вступили в силу 28 марта 2023 года.

Данные правила были приняты 30 ноября 2022 года посредством Положения о международном налоговом правоприменении 2022 года вместо DAC6 – правила, которые применялись в Великобритании до конца переходного периода BREXIT.

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Как указано после консультаций с общественностью, период ретроактивной отчетности для ранее существовавших договоренностей переносится на 25 июня 2018 г. (первоначально с 29 октября 2014 г.). О механизмах раскрытия информации, которые становятся доступными или реализуются после 28 марта 2023 года, необходимо сообщать в течение 30 дней с даты начала применения данных правил. О ранее существовавших договоренностях необходимо сообщить в течение 180 дней после вступления правил в силу (т. е. до 25 сентября 2023 г.).

Подобно правилам DAC6, правила MDR требуют, чтобы посредники, зарегистрированные, резидентные или имеющие место управления в Великобритании, раскрывали HMRC определенные договоренности. В соответствии со вторичным обязательством по отчетности требование о раскрытии информации может быть перенесено на «Подотчетного налогоплательщика», который является налогоплательщиком-резидентом Великобритании, который является либо пользователем, либо бенефициарным владельцем в соответствии с одним из указанных раскрываемых соглашений.