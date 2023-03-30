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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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Комитеты Европарламента согласовали поправки к пакету Комиссии по борьбе с отмыванием дене

Совместные комитеты парламента ЕС по экономическим вопросам (ECON) и внутренним делам и гражданским свободам (LIBE) 27 марта приняли далеко идущие поправки к пакету мер по борьбе с отмыванием денег (AML), предложенному Европейской Комиссией в июле 2021 года.

Ольга Кутяева
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Принятые поправки включают следующее:

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  • Определение бенефициарного владения будет пересмотрено и будет означать контроль над прямой или косвенной долей участия в размере 15% + 1 акция или тот же порог в правах голоса. Порог будет снижен до 5% для компаний, работающих в добывающих отраслях или подверженных повышенным рискам отмывания денег и финансирования терроризма.
  • Схемы получения гражданства за инвестиции («Золотой паспорт») будут запрещены.
  • Схемы получения вида на жительство за инвестиции («Золотая виза») будут подвергаться усиленному контролю в сфере AML.
  • Государства-участники должны будут обобщить информацию о собственности на имущество (яхты, самолеты и автомобили) стоимостью более 200 000 EUR, или товары, хранящиеся в свободных зонах.
  • В качестве корректирующей меры к постановлению Суда Европейского Союза, ограничивающему доступ к реестрам бенефициаров, лица с законными интересами (журналисты, репортеры, представители гражданского общества и высших учебных заведений), будут иметь доступ к реестрам, включая взаимосвязанные центральные регистры на квазиавтоматически возобновляемый период в 2,5 года.
  • Каждое государство-участник должно ссформировать подразделение финансовой разведки (Financial intelligence unit, FIU). Такие подразделения должны будут сотрудничать друг с другом, а также с AMLA (предлагаемым общеевропейским органом по борьбе с отмыванием денег), Европолом, Евроюстом и Европейской прокуратурой.
  • Лицам, предоставляющим товары или услуги, будет запрещено принимать платежи наличными на сумму, превышающую 7 000 EUR (1 000 EUR, если платеж осуществляется путем передачи криптоактивов без поставщика услуг криптоактивов).

Ожидается, что Европейский парламент начнет переговоры по пакету мер по борьбе с отмыванием денег с Комиссией и Советом после пленарного заседания, запланированного на апрель 2023 года.

По материалам Orbitax

#борьба с отмыванием (AML)#вид на жительство#Европейская комиссия ЕС#реестр бенефициаров
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#борьба с отмыванием (AML)#вид на жительство#Европейская комиссия ЕС#реестр бенефициаров