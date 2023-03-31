Французские прокуроры провели обыски в крупных банках

Сотрудники Национальной финансовой прокуратуры Франции (PNF) 28 марта провели обыски в офисах 5 крупнейших банков страны в рамках уголовного расследования по делу об отягчающих обстоятельствах налогового мошенничества с помощью так называемых совокупных операций (cum-cum transactions).

Сообщается, что в рейдах участвовали 160 сотрудников отдела судебных финансовых расследований налоговой администрации, насчитывающего 250 человек, и 16 из 19 прокуроров ФНС.

Совокупные операции обычно подразумевают передачу нерезидентами французских акций французским банкам (часто через операции займа ценных бумаг) в период, близкий к дате объявления дивидендов, с последующим их выкупом вскоре после этого. Цель сделки - обойти французский налог у источника на распределение дивидендов, поскольку французские банки обычно не облагаются налогом у источника, в то время как нерезиденты, как правило, облагаются. Экономия на налоге у источника выплаты распределяется между банком и передающей стороной.

Такая схема была выявлена налоговыми органами в 2017 году. Она привела к нескольким переоценкам, включая переоценку на сумму свыше 1 млрд евро для 5 банков, в отношении которых сейчас проводятся обыски. Из всех проведенных переоценок только одна была принята неназванным банком, а 5 дел были переданы в Финансовую прокуратуру (2 - налоговыми органами в соответствии с недавно введенным обязательством передавать дела об отягчающих налоговых мошенничествах в прокуратуру, а 3 - партиями гражданского общества). Предполагается, что рейды связаны с уголовными расследованиями, начатыми PNF после передачи этих дел.