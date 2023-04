Канадское правительство частично отступило от запрета на покупку жилья иностранцами

Федеральное правительство Канады объявило о внесении поправок в Закон о запрете на покупку жилой недвижимости иностранцам (Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act) после того, как его вступление в силу в начале 2023 года неожиданно бросило тень на рынок коммерческой недвижимости.