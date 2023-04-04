Канадское правительство частично отступило от запрета на покупку жилья иностранцами

Федеральное правительство Канады объявило о внесении поправок в Закон о запрете на покупку жилой недвижимости иностранцам (Prohibition on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act) после того, как его вступление в силу в начале 2023 года неожиданно бросило тень на рынок коммерческой недвижимости.

Соответствующий законопроект был представлен в середине 2022 года с целью предотвращения дальнейшего взвинчивания цен на жилую недвижимость иностранными покупателями. Он ввел 2-х запрет на прямую или косвенную покупку домов в Канаде лицами, не имеющими канадского гражданства или постоянного вида на жительство, а также корпорациями, не зарегистрированными в Канаде, контролируемыми иностранными корпорациями или иностранными лицами. С 1 января 2023 года к нарушителям применяются штрафы в размере до 10 000 CAD, включая всех, кто помогает или консультирует их, а судам были предоставлены полномочия предписывать продажу приобретенной недвижимости. В декабре 2022 года были изданы подробные правила, определяющие «контроль» корпорации или организации как прямое или косвенное владение не менее чем 3% ее акций или долей собственности; или фактический контроль, прямой или косвенный, через владение, соглашение или иным образом.

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Этот 3%-й порог затронул многие организации в сфере коммерческой недвижимости, которые обычно не считаются неканадскими. Более того, первоначально принятый Закон не исключал государственные организации, такие как инвестиционные трасты недвижимости (REITs), из этого определения «неканадцев», хотя контролируемые Канадой публично торгуемые корпорации были исключены.

Кроме того, определения в соответствующих нормативных актах содержали ссылку на «зонирование смешанного использования», что привело к тому, что многие полностью коммерческие или промышленные объекты недвижимости считались «жилой недвижимостью» для целей Закона. Это стало источником разногласий и неопределенности для участников рынка, что заставило многих отказаться от заключения сделок до тех пор, пока Закон или Положения не будут разъяснены, и привело к «охлаждающему эффекту» на рынке коммерческой недвижимости Канады.

С момента публикации правил в декабре 2022 года заинтересованные стороны лоббировали и добивались разъяснений от федерального правительства. 27 марта министр жилищного строительства объявил о внесении поправок в правила с целью устранения возражений.

Поправки повышают порог иностранного контроля над компанией с 3% до 10% стоимости акций или прав голоса. Они также предусматривают явное исключение для других публично торгуемых компаний, включая REITs, если они не контролируются «неканадцем».

Раздел, содержащий ненужное определение «предписанного недвижимого имущества», был отменен, так что городские земли, не содержащие пригодного для проживания жилья, не считаются жилой недвижимостью. Это позволит проводить коммерческие сделки, которые ранее застопорились или были отложены из-за смешанного зонирования соответствующих земель.

Измененные правила также разъясняют, что «покупка» для целей Закона не включает приобретение неканадцем жилой недвижимости для целей застройки. Это позволит проводить собрания земельных участков, приобретение участков и другие приобретения участков под застройку или предполагаемых участков под застройку в обычном порядке.

Новые правила обеспечивают столь необходимую определенность и разъяснения, ограничивая сферу действия Закона тем, что обычно считается жильем и рынком жилья в Канаде. Тем не менее, закон и подзаконные акты все еще будут влиять на сделки и иностранных инвесторов.