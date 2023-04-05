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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швеция разрешает зачет перенесенного иностранного налогового кредита, если иностранный доход не облагается налогом за границей

Шведское налоговое агентство опубликовало комментарии относительно зачета иностранных налоговых кредитов, которые были перенесены в случаях, когда иностранный доход не облагался налогом за границей.

Ксения Шилкина
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Комментарии касаются решения Высшего административного суда от 16 марта 2023 года.

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Дело касалось шведской компании, у которой был филиал в Бельгии. В 2012 году компания уплатила бельгийский налог на прибыль от филиала, которая превысила налоговые обязательства компании в Швеции. В 2017 году компания потребовала, чтобы часть избыточного налога (иностранный налоговый кредит) была зачтена в счет другого иностранного дохода, который не облагался налогом за границей. Это было опровергнуто Налоговым управлением, которое постановило, что налогоплательщик не может компенсировать превышение иностранного налога, уплаченного в предыдущем году, за исключением случаев, когда соответствующий иностранный доход облагается налогом за границей и подлежит налогообложению в Швеции.

Это было обжаловано, и Высший административный суд пришел к выводу, что, исходя из формулировки закона, невозможно сделать вывод о том, что зачет иностранного налога за предыдущие годы допускается только в том случае, если другой иностранный доход облагался налогом за границей. Таким образом, налогоплательщику должно быть разрешено зачесть превышение иностранного налога в 2012 году против своего иностранного дохода в 2017 году.

По материалам orbitax.com

#судебная практика#Швеция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#судебная практика#Швеция