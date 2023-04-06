Гонконг объявил о новой эре подачи деклараций по налогу на прибыль

1 апреля 2023 года Департамент внутренних доходов Гонконга объявил о начале новой эры подачи деклараций по налогу на прибыль с запуском расширенных услуг электронной подачи, а также нового Руководства по декларациям по налогу на прибыль для налоговых представителей.

Департамент запустил расширенные услуги электронной подачи деклараций по налогу на прибыль с целью содействия цифровизации налогообложения и повышения эффективности, надежности и точности подачи налоговых деклараций. Начиная с этого года, все корпорации и предприятия могут подавать декларации по налогу на прибыль по электронной почте через eTAX за 2022/23 отчетный год и прилагать необходимые документы в формате XML, а также подтверждающие документы в формате iXBRL.

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Налогоплательщикам рекомендуется подавать свои декларации по налогу на прибыль в электронном виде, подробности о которых можно найти на сайте Департамента.

Также 3 апреля Департамент внутренних доходов выпустил около 220 000 деклараций по налогу на прибыль, 120 000 деклараций по налогу на имущество и 310 000 деклараций работодателей на 2022-23 год. Около 2,4 млн налоговых деклараций для физических лиц будут выпущены 2 мая. Налогоплательщики и работодатели обязаны подать свои декларации в течение 1 месяца со дня выдачи соответствующих деклараций. Для случаев, когда назначены налоговые представители, сроки подачи деклараций указаны в Письме о продлении срока подачи деклараций, размещенном на сайте Департамента.

Начиная с этого года, все корпорации и предприятия, независимо от размера их валового дохода и способа подачи декларации, должны подавать свои декларации по налогу на прибыль вместе со всеми подтверждающими документами (включая финансовые отчеты и расчеты налога на прибыль). Кроме того, все соответствующие формы, которые должны быть представлены вместе с декларацией, должны быть поданы в электронном виде через eTAX. Если налогоплательщик не выбрал электронную подачу декларации, он должен распечатать и подписать бумажный Контрольный список для дополнительных форм, подаваемых в электронном виде, а затем представить подписанный Контрольный список вместе с декларацией и подтверждающими документами в бумажном виде.

Также Департамент напомнил налогоплательщикам и работодателям о необходимости оплачивать почтовые расходы, достаточные для своевременной доставки деклараций в департамент.