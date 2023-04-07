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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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ОАЭ предоставляют корпоративные налоговые льготы для малого бизнеса

Министерство финансов ОАЭ объявило о выпуске Министерского решения № 73 от 2023 года о льготах для малого бизнеса в целях нового корпоративного налогового режима.

Ксения Шилкина
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Решение предусматривает, что налогоплательщик может считаться неполучавшим налогооблагаемый доход за налоговый период, если его доход в соответствующем налоговом периоде и предыдущих налоговых периодах составляет менее 3 миллионов дирхамов ОАЭ за каждый налоговый период, при соблюдении определенных условий. Другими словами, налогоплательщики с доходом ниже порога в 3 миллиона дирхамов ОАЭ могут быть освобождены от уплаты налога. Льгота предоставляется для налоговых периодов, начинающихся 1 июня 2023 года или после этой даты и заканчивающихся 31 декабря 2026 года или ранее.

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По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)