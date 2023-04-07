ОАЭ предоставляют корпоративные налоговые льготы для малого бизнеса

Решение предусматривает, что налогоплательщик может считаться неполучавшим налогооблагаемый доход за налоговый период, если его доход в соответствующем налоговом периоде и предыдущих налоговых периодах составляет менее 3 миллионов дирхамов ОАЭ за каждый налоговый период, при соблюдении определенных условий. Другими словами, налогоплательщики с доходом ниже порога в 3 миллиона дирхамов ОАЭ могут быть освобождены от уплаты налога. Льгота предоставляется для налоговых периодов, начинающихся 1 июня 2023 года или после этой даты и заканчивающихся 31 декабря 2026 года или ранее.