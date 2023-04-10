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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОАЭ представили правила освобождения от уплаты налогов

Министерство финансов ОАЭ объявило, что некоторые лица освобождаются от регистрации для уплаты корпоративного налога.

Ольга Кутяева
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В соответствии со статьей 51 Закона о корпоративном налоге ведомство приняло Министерское решение № 43 от 2023 года об освобождении от налоговой регистрации для целей Закона о корпоративном налоге (Corporate Tax Law).

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К лицам, освобожденным от уплаты налога, относятся государственные организации, контролируемые государством организации, добывающие предприятия и предприятия, не занимающиеся добычей природных ресурсов, которые отвечают необходимым условиям в соответствии с Законом о корпоративном налоге.

Кроме того, лица-нерезиденты, получающие доход только из ОАЭ и не имеющие постоянного представительства в ОАЭ, освобождаются от регистрации для уплаты корпоративного налога.

Данное решение соответствует международным передовым практикам, поскольку субъекты, освобожденные от уплаты корпоративного налога, такие как федеральное правительство, правительственные ведомства и органы власти ОАЭ, другие государственные учреждения и иные категории, упомянутые выше, не подлежат налоговой регистрации, поскольку они не облагаются налогом.

До тех пор, пока эти организации продолжают соответствовать условиям освобождения, указанным в соответствующих статьях Закона, им нет необходимости регистрироваться в Федеральном налоговом органе.

Ведомство добавило, что все постановления кабинета министров и министерские решения, принятые в связи с Законом о корпоративном налоге, доступны на сайте Министерства финансов.

По материалам Arabian Business

#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налог на прибыль (Corporation Tax)#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)