Индия уточняет применение нового режима подоходного налогообложения физических лиц

Центральный совет Индии по прямым налогам выпустил Циркуляр № 4 от 2023 года, в котором разъясняется вычет налога работодателями, рассматривающими режим подоходного налога с физических лиц в соответствии с новым подразделом 1A раздела 115BAC Закона о подоходном налоге 1961 года.

В соответствии с подразделом 1A дополнительный режим подоходного налога с физических лиц, введенный в 2020 г., по сути, становится режимом по умолчанию, который вступает в силу с года налогообложения, начинающегося 1 апреля 2024 г. или после этой даты, в то время как физические лица по-прежнему могут выбирать старый режим.

В соответствии с новым режимом по умолчанию применяются следующие ставки:

до 300 000 индийских рупий - 0%

От 300 001 до 600 000 индийских рупий - 5%

от 600 001 до 900 000 индийских рупий - 10%

От 900 001 до 1 200 000 индийских рупий - 15%

От 1 200 001 до 1 500 000 индийских рупий - 20%

свыше 1 500 000 индийских рупий - 30%

Циркуляр № 4 от 2023 года предусматривает, что работодатели должны запрашивать информацию у каждого из своих сотрудников о предполагаемом налоговом режиме на каждый год и соответственно рассчитывать и вычитать налог. Если работник не указывает свой предполагаемый налоговый режим, его работодатель должен предположить, что работник находится в новом режиме по умолчанию и не воспользовался возможностью отказа от режима по умолчанию (т. е. не решил применить старый режим).

Циркуляр № 4 от 2023 года применяется в течение 2023-24 финансового года и последующих лет.