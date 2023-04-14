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Зарубежное право
Ольга Кутяева
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ОАЭ повышают плату за разрешение на въезд для получения 10-летней золотой визы

Объединенные Арабские Эмираты пересмотрели плату за получение золотой визы, позволяющей иностранцам оставаться в стране от 5 до 10 лет.

Ольга Кутяева
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Стоимость 6-месячного разрешения на въезд, с которого начинается процесс получения золотой визы, была увеличена до 1 250 AED, согласно данным Федерального управления ОАЭ по вопросам гражданства, таможни и безопасности портов (ICP).

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По сообщениям СМИ, новый сбор включает в себя целый ряд платежей, таких как сбор за выдачу визы - 1 000 AED, сбор за подачу заявления - 100 AED, сбор за интеллектуальные услуги - 100 AED, сбор за электронные услуги - 28 AED и сбор ICP - 22 AED.

Золотая виза это долгосрочный ВНЖ, выдаваемый для привлечения высококвалифицированных студентов и квалифицированных специалистов со всего мира для проживания и работы в стране. Состоятельные иностранные инвесторы также имеют право подать заявление на получение этой визы для инвестирования в недвижимость и бизнес в стране с целью стимулирования экономики. В рамках этой категории виз успешные заявители могут воспользоваться следующими преимуществами:

  • Въездная многократная виза сроком на 6 месяцев для последующего оформления вида на жительство.
  • Долгосрочная виза, когда резидентская виза может быть продлена и действительна в течение 5 или 10 лет.

Преимущество в том, что для пребывания в стране не требуется спонсорство.

Пребывание за пределами ОАЭ в течение более 6 месяцев - для поддержания резидентской визы в силе.

Чтобы подать заявление на получение разрешения на въезд, заявители на золотую визу должны представить документы вместе с паспортом, цветной фотографией и подтверждением соответствия требованиям программы.

По материалам Lifestyle Asia

#виза#инвестиции#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)
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Ольга Кутяева (подробнее)
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+7 495 234 38 33
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#виза#инвестиции#ОАЭ (Объединенные Арабские Эмираты)