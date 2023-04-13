Российское право

Пасха: рассчитывать ли на еще один нерабочий день?

Депутаты нижней палаты российского парламента предложили перенести один из выходных дней на понедельник после празднования Пасхи.

Указанная мера направлена на учет интересов православного населения России.

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Действительно, ведь в России много тех, кто верит в пасхального кролика и настоящую любовь. Они, следуя за обычаями и традициями своей религии, держат пост, пекут куличи и красят яйца, тем самым растрачивая свои силы. Соответственно, дополнительный выходной день даст им возможность восстановить силы, добавляя новую жизнь и новую радость ко всему, что есть.