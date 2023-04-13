News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
О компании Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Российское право
Асият Алибекова
5

Пасха: рассчитывать ли на еще один нерабочий день?

Депутаты нижней палаты российского парламента предложили перенести один из выходных дней на понедельник после празднования Пасхи.

Асият Алибекова

Содержание

  1. Пасха: рассчитывать ли на еще один нерабочий день?
    Обсудить

    Указанная мера направлена на учет интересов православного населения России.

    Все услуги по этой теме:
    Получить консультацию по трудовому праву
    Оставьте заявку, и наш консультант свяжется с Вами.
    Написать вопрос

    Действительно, ведь в России много тех, кто верит в пасхального кролика и настоящую любовь. Они, следуя за обычаями и традициями своей религии, держат пост, пекут куличи и красят яйца, тем самым растрачивая свои силы. Соответственно, дополнительный выходной день даст им возможность восстановить силы, добавляя новую жизнь и новую радость ко всему, что есть.

    По мнению депутатов, перенос будет свидетельствовать об уважении исторических традиции православия и о признании ее особой роли в истории России.

    #трудовое законодательство
    Обсудить
    Асият Алибекова (подробнее)
    Автор статьи
    +7 495 234 38 33
    Задать вопрос
    Комментариев нет
    Популярные
    По порядку

    Ваш комментарий отправлен на модерацию!

    После проверки администратором он появится здесь

    Написать комментарий...
    Написать комментарий...
    Отменить
    Отправить
    Асият Алибекова (подробнее)
    Автор статьи
    +7 495 234 38 33
    Задать вопрос
    Еще по теме
    #трудовое законодательство