Российское право

Депутаты нижней палаты российского парламента предложили перенести один из выходных дней на понедельник после празднования Пасхи.
Указанная мера направлена на учет интересов православного населения России.
Действительно, ведь в России много тех, кто верит в пасхального кролика и настоящую любовь. Они, следуя за обычаями и традициями своей религии, держат пост, пекут куличи и красят яйца, тем самым растрачивая свои силы. Соответственно, дополнительный выходной день даст им возможность восстановить силы, добавляя новую жизнь и новую радость ко всему, что есть.
По мнению депутатов, перенос будет свидетельствовать об уважении исторических традиции православия и о признании ее особой роли в истории России.
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