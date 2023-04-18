БВО представили генеральную лицензию на оплату юридических услуг лиц, находящихся под санкциями

Губернатор Британских Виргинских островов (БВО) подписал генеральную лицензию, позволяющую физическим и юридическим лицам, включенным в санкционные режимы России и Беларуси, оплачивать любые «разумные» гонорары и расходы, понесенные за профессиональные юридические услуги.

БВО никогда не запрещали предоставление юридических консультаций лицам, находящимся под санкциями, признавая важность права на получение юридических консультаций и представительства. Однако до сих пор каждый платеж за юридические услуги лицу, в отношении которого введено замораживание активов, требовал отдельной лицензии от губернатора, даже если услуги предоставлялись в кредит. Генеральная лицензия №3, 2023 выдается в связи с «чрезвычайным количеством» новых обозначений в рамках санкционных режимов и соответствующим увеличением числа заявок на получение специальной лицензии.

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Генеральная лицензия вступает в силу немедленно, однако Комиссия по финансовым услугам БВО предупреждает регулируемые фирмы о необходимости тщательно изучить ее условия, прежде чем воспользоваться разрешением. В частности, фирмы, желающие воспользоваться генеральной лицензией, должны явиться в офис губернатора, хотя при соблюдении условий генеральной лицензии им не нужно ждать разрешения. Гонорары и расходы, подлежащие выплате, ограничены на разных уровнях в зависимости от того, была ли юридическая работа выполнена в рамках обязательства, существовавшего до присвоения статуса, или начата после присвоения статуса.

Для юридической работы, выполненной в соответствии с предварительным обязательством, например, если юридическая фирма или барристер были привлечены до назначения физического или юридического лица, существует ограничение в размере 600 000 USD на сумму, которая может быть востребована в течение срока действия лицензии.

В отношении всей юридической работы, начатой после присвоения статуса, пользователи лицензии должны будут продемонстрировать в своей отчетности, что все выплаченные гонорары являются обоснованными. Это будет сделано путем предоставления подробной информации о почасовой оплате, направлениях работы и доказательств того, что общая сумма гонораров находится на уровне или ниже лимита в 600 000 USD.