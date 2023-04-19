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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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ОЭСР выпустила пятый отчет по экспертной оценке минимального стандарта BEPS

ОЭСР выпустила пятый ежегодный экспертный отчет о том, как страны решают проблему размывания налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (BEPS). В него вошли отчеты по 11 странам Латинской Америки.

Ольга Кутяева
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Особое внимание в отчете уделено реализации минимального стандарта Action 6, касающегося предотвращения злоупотребления договорами в рамках проекта ОЭСР / G20 BEPS. Латиноамериканские страны, входящие в Инклюзивную рамочную программу ОЭСР по BEPS: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Уругвай.

В отчете отмечается, что 4 из 21 налогового соглашения Аргентины соответствуют минимальному стандарту ОЭСР. Любые соглашения, измененные в соответствии с Многосторонней конвенцией (MLI), будут соответствовать минимальным требованиям после ее вступления в силу.

ОЭСР также сообщает, что 3 из 13 соглашений Колумбии, 3 из 60 соглашений Мексики и 1 из 9 соглашений Перу соответствуют минимальному стандарту.

Все эти страны реализуют MLI, которая приведет их другие налоговые соглашения в соответствие со стандартом. Ни одно из 4-х налоговых соглашений Коста-Рики не соответствует стандарту ОЭСР, но страна подписала MLI. Поэтому в экспертном отчете ОЭСР рекомендовано, чтобы эти страны как можно скорее завершили необходимые шаги для вступления в силу MLI.

22 из 33 налоговых соглашений Чили соответствуют минимальному стандарту, и ее MLI вступила в силу в 2021 году. MLI Панамы также вступила в силу в 2021 году, а 12 из 17 ее соглашений в настоящее время соответствуют стандартам ОЭСР. 16 из 23 налоговых соглашений Уругвая соответствуют минимальному стандарту, а его MLI вступили в силу в 2020 году. Поэтому любые соглашения, измененные MLI в этих странах, будут соответствовать минимальному стандарту, как только положения Конвенции вступят в силу.

Бразилия не подписала MLI, но в отчете отмечается, что 4 из 36 ее налоговых соглашений соответствуют минимальному стандарту, и она предпринимает шаги по внедрению стандарта еще в 28 своих соглашениях.

Гондурас в настоящее время не имеет действующих налоговых соглашений, однако другие юрисдикции и экспертная оценка ОЭСР не высказали никаких опасений. В отчете отмечается, что Парагвай проводит консультации с секретариатом проекта BEPS по плану внедрения минимального стандарта в некоторые из своих налоговых соглашений.

По материалам STEP

#BEPS#ОЭСР (OECD)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#BEPS#ОЭСР (OECD)