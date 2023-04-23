Криптоплатформа и криптооператоры всё ближе, и ближе

Власти РФ приступили к разработке законопроекта, предполагающего создание национальной криптоплатформы.

Главная задача криптоплатформы заключается в формировании учета, в том числе реестра операторов, работающих с цифровыми валютами и осуществлять тщательный контроль над соблюдением всех необходимых требований. По мнению члена комитета по экономической политике в Госдуме Сергея Алтухова, криптоплатформа также будет заниматься лицензированием деятельности вышеуказанных операторов.

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Регулятор неоднократно высказывал свою положительную позицию, по отношению к криптовалюте, то есть ЦБ рассматривает использование цифровой валюты для международных расчетов. Председатель Банка России подтвердила, что в данный момент законопроект уже находится в разработке, пусть даже в экспериментально-правовом режиме.

По мнению Ведомства, криптоплатформа позволит экспортирующим организациям осуществлять международные расчеты, в том числе в цифровой валюте, а это в своё время, позволит ускорить построение цифрового суверенитета, и приведет к дальнейшему снижению зависимости от иностранных активов.