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Зарубежные налоги
Ольга Кутяева
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Дания расторгает налоговое соглашение с Россией

20 апреля в Парламент Дании был внесен законопроект о прекращении действия Конвенции об избежании двойного налогообложения с Россией от 8 февраля 1996 года.

Ольга Кутяева
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В резюме законопроекта говорится, что дальнейшее существование налогового соглашения с Россией не отвечает интересам Дании.

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Одной из основных причин является включение России в список ЕС не сотрудничающих юрисдикций. И защитные меры Дании в связи со списком ЕС не могут быть применены, если Дания сохранит налоговое соглашение с Россией.

Другим соображением для прекращения действия договора является сложившаяся ситуация с Украиной, что привело к сокращению датских деловых интересов в России.

Законопроект должен быть утвержден и вступить в силу к 15 июня 2023 года, чтобы необходимые уведомления могли быть сделаны до 30 июня 2023 года, а прекращение действия договора началось с 1 января 2024 года.

По материалам Orbitax

#Дания#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения
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Ольга Кутяева (подробнее)
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Ольга Кутяева (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Дания#налоговое соглашение#соглашение об избежании двойного налогообложения