ОАЭ меняют налоговый период для целей корпоративного налога

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) издало Решение № 5, устанавливающее условия для изменения налогового периода для целей статьи 58 Федерального закона № 47 от 2022 года о корпоративном налоге.
Согласно статье 58, налогооблагаемое лицо может подать заявление в Федеральное налоговое управление об изменении даты начала и окончания налогового периода или об использовании другого налогового периода при соблюдении следующих условий:
1. Изменение обусловлено одной из следующих причин:
2. Налогоплательщик еще не подал налоговую декларацию за налоговый период, который он хочет изменить;
3. Заявление об изменении налогового периода подается в отношении любого из следующих действий:
4. Заявление подается до истечения 6 месяцев с момента окончания первоначального налогового периода; и
5. Если заявление подается на сокращение налогового периода, то оно не относится к текущему или предыдущему налоговому периоду.
Решение № 5 вступает в силу с 1 июня 2023 года, то есть с даты вступления в силу Закона о корпоративном налоге.
По материалам Orbitax
Ваш комментарий отправлен на модерацию!
После проверки администратором он появится здесь