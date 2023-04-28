ОАЭ меняют налоговый период для целей корпоративного налога

Федеральное налоговое управление ОАЭ (FTA) издало Решение № 5, устанавливающее условия для изменения налогового периода для целей статьи 58 Федерального закона № 47 от 2022 года о корпоративном налоге.

Согласно статье 58, налогооблагаемое лицо может подать заявление в Федеральное налоговое управление об изменении даты начала и окончания налогового периода или об использовании другого налогового периода при соблюдении следующих условий:

Все услуги по этой теме:

1. Изменение обусловлено одной из следующих причин:

ликвидация налогооблагаемого лица;

согласование финансового года налогооблагаемого лица-резидента с финансовым годом другого лица-резидента с целью формирования налоговой группы или присоединения к существующей налоговой группе, или согласование финансового года налогооблагаемого лица с финансовым годом его местного или зарубежного головного офиса, дочерней компании, материнской компании или конечной материнской компании для целей финансовой отчетности, или для получения налоговых льгот, предусмотренных Федеральным декретом-законом 47 от 2022 года или законодательством иностранной юрисдикции; или

существует веская коммерческая, экономическая или юридическая причина для изменения налогового периода;

2. Налогоплательщик еще не подал налоговую декларацию за налоговый период, который он хочет изменить;

3. Заявление об изменении налогового периода подается в отношении любого из следующих действий:

продлить текущий налоговый период максимум до 18 месяцев; или

сократить налоговый период до 6-12 месяцев;

4. Заявление подается до истечения 6 месяцев с момента окончания первоначального налогового периода; и

5. Если заявление подается на сокращение налогового периода, то оно не относится к текущему или предыдущему налоговому периоду.

Решение № 5 вступает в силу с 1 июня 2023 года, то есть с даты вступления в силу Закона о корпоративном налоге.