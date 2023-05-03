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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Швеция предлагает снизить подоходный налог в преддверии законопроекта о бюджете на 2024 год

Министерство финансов Швеции выпустило предложение по снижению налога на трудовой доход и пенсионный доход до принятия законопроекта о бюджете на 2024 год.

Ксения Шилкина
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Предлагаемое снижение налога на трудовой доход будет достигнуто за счет увеличения обычного налогового кредита на занятость и так называемого налоговый кредит для пожилых людей на общую сумму 8,7 млрд шведских крон.

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Снижение налогов в первую очередь направлено на работающих полный рабочий день с низкими и средними доходами. В среднем налог будет снижен примерно на 1900 шведских крон в год для тех, на кого распространяется обычная налоговая льгота на занятость, и примерно на 1000 шведских крон в год для тех, на кого распространяется налоговая льгота на занятость для пожилых людей.

Кроме того, предлагается снизить налог для пенсионеров в общей сложности на 1,82 миллиарда шведских крон за счет увеличения базового вычета для людей, достигших 66-летнего возраста.

В среднем данное предложение означает снижение налога примерно на 1100 шведских крон на человека в год. Предлагаемые налоговые льготы должны вступить в силу с 1 января 2024 года.

По материалам orbitax.com

#налоговые льготы#Швеция
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#налоговые льготы#Швеция