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Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
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Бельгия объявляет об открытии электронных сервисов для подачи корпоративных и личных налоговых деклараций

Федеральная государственная служба Бельгии (SPF) выпустила сообщение об открытии электронной службы Biztax для подачи налоговых деклараций за 2023 налоговый год.

Ксения Шилкина
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В пресс-релизе также отмечается, что крайний срок подачи корпоративного налога за финансовые годы, заканчивающиеся с 31 декабря 2022 г. по 28 февраля 2023 г., — 9 октября 2023 г. Один и тот же крайний срок применяется как для резидентных, так и для нерезидентных корпоративных налогов.

Кроме того, отмечается, что для деклараций, представленных до 8 сентября 2023 г., приоритет будет отдан обработке возмещений, которые будут предоставлены не позднее конца декабря 2023 г., за некоторыми исключениями.

Выпущен отдельный релиз об открытии электронного сервиса Tax-on-web для подачи деклараций по НДФЛ. Как сообщалось ранее, базовые декларации должны быть поданы до 30 июня 2023 года, если они подаются в бумажном виде, и до 15 июля 2023 года, если они подаются в электронном виде через Tax-on-web.

Общие декларации также должны быть поданы до 30 июня 2023 года, если они подаются бумажные документы, но крайний срок продлевается до 18 октября 2023 года, если они подаются в электронном виде через Tax-on-web.

По материалам orbitax.com

#Бельгия#декларация
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Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
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#Бельгия#декларация