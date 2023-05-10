Франция предоставляет руководство по налогообложению профессиональных расходов, связанных с удаленной работой, в 2022 году

Французский налоговый орган опубликовал обновленное руководство по налогообложению профессиональных расходов, понесенных в 2022 году в связи с удаленной работой из дома.
В тех случаях, когда работодатель не предоставил пособие на удаленную работу на дому, а работник предпочитает вычесть фактические затраты на профессиональные расходы, работник может вычесть расходы на удаленную работу в размере до 2,5 евро за день удаленной работы. Однако фактические расходы на удаленную работу в 2022 году также могут быть вычтены. Налогоплательщики должны быть в состоянии обосновать свои расходы, решив вычесть фактические затраты на профессиональные расходы, независимо от того, связаны ли они с удаленной работой или нет. Если работник решил не вычетать фактические затраты на профессиональные расходы, автоматически рассчитывается надбавка в размере 10% от объявленной заработной платы.
В случаях, когда работодатель предоставил пособие за удаленную работу из дома, пособие, выплачиваемое работодателем, освобождается от подоходного налога и не требует отчетности. Налогоплательщики по-прежнему могут вычесть фактические расходы на профессиональные услуги, за исключением расходов, связанных с удаленной работой из дома. Однако фактические расходы, понесенные в связи с удаленной работой в 2022 году, также могут быть вычтены, если они превышают надбавку, предоставленную работодателем. В этом случае предоставленная надбавка считается налогооблагаемым доходом.
По материалам orbitax.com
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