News
Введите фразу для поиска...
Войти
Профиль
Черновики
Запланированные
Закладки
Настройки
Выход
Лента Материалы GSL
Новая запись
Зарубежное право
Зарубежные налоги
Российские налоги
Российское право
Медиатека GSL Комментарии GSL
Редакция GSL Контакты
Telegram-канал
Зарубежные налоги
Ксения Шилкина
1

Франция предоставляет руководство по налогообложению профессиональных расходов, связанных с удаленной работой, в 2022 году

Французский налоговый орган опубликовал обновленное руководство по налогообложению профессиональных расходов, понесенных в 2022 году в связи с удаленной работой из дома.

Ксения Шилкина
Обсудить

В тех случаях, когда работодатель не предоставил пособие на удаленную работу на дому, а работник предпочитает вычесть фактические затраты на профессиональные расходы, работник может вычесть расходы на удаленную работу в размере до 2,5 евро за день удаленной работы. Однако фактические расходы на удаленную работу в 2022 году также могут быть вычтены. Налогоплательщики должны быть в состоянии обосновать свои расходы, решив вычесть фактические затраты на профессиональные расходы, независимо от того, связаны ли они с удаленной работой или нет. Если работник решил не вычетать фактические затраты на профессиональные расходы, автоматически рассчитывается надбавка в размере 10% от объявленной заработной платы.

В случаях, когда работодатель предоставил пособие за удаленную работу из дома, пособие, выплачиваемое работодателем, освобождается от подоходного налога и не требует отчетности. Налогоплательщики по-прежнему могут вычесть фактические расходы на профессиональные услуги, за исключением расходов, связанных с удаленной работой из дома. Однако фактические расходы, понесенные в связи с удаленной работой в 2022 году, также могут быть вычтены, если они превышают надбавку, предоставленную работодателем. В этом случае предоставленная надбавка считается налогооблагаемым доходом.

По материалам orbitax.com

#налоговый вычет#Франция
Обсудить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Комментариев нет
Популярные
По порядку

Ваш комментарий отправлен на модерацию!

После проверки администратором он появится здесь

Написать комментарий...
Написать комментарий...
Отменить
Отправить
Ксения Шилкина (подробнее)
Автор статьи
+7 495 234 38 33
Задать вопрос
Еще по теме
#налоговый вычет#Франция